Voter Helpline number and app

Voter Helpline: मतदाता हर चुनाव के समय कई सवालों से घिरे रहते हैं। कब वोट देना है, कितनी उम्र होनी चाहिए, वोटर कार्ड कैसे बनाएं, नाम वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें आदि सवाल आम हैं। केंद्र सरकार ने इन सवालों के जवाब देने के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर और ऐप उपलब्ध कराया है जो पूरे देश में निशुल्क उपलब्ध है। वोटर हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में सहयोग देना, उनकी शंकाओं और शिकायतों का निवारण करना और वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना है।

अक्टूबर 2025 में निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि राष्ट्रीय वोटर हेल्पलाइन के साथ-साथ 36 राज्य और जिला स्तरीय हेल्पलाइन भी चालू कर दी गई हैं। इन सेवाओं के जरिये सभी नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और 48 घंटे के अंदर उनका समाधान भी पा सकते हैं।

वोटर हेल्पलाइन नंबर और ऐप

भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जिस पर मतदाता सुबह 8 से शाम 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सहायता उपलब्ध है। वोटर हेल्पलाइन ऐप भी उपलब्ध है जिसे एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप की मदद से आप अपने नाम को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। नया वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वोटर कार्ड में सुधार/संपादन के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी स्थिति देख सकते हैं। अपने मतदान बूथ की जानकारी पा सकते हैं।

वोटर हेल्पलाइन से मिलने वाली सेवाएं

मतदाता नाम सूची में नाम का सत्यापन, नए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, मतदाता पहचान पत्र बनवाना या सुधारवाना, बूथ स्तर अधिकारी (BLO) से कनेक्शन, मतदान तिथियों की जानकारी, चुनाव से जुड़े शिकायत निवारण, मतदाता यदि अपनी समस्या के समाधान के लिए सीधे अपने बूथ स्तर अधिकारी से संपर्क करना चाहते हैं तो ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

भारत में वोटर हेल्पलाइन नंबर है 1800-11-1950 जो टोल फ्री है। इसके अलावा कई राज्यों में अतिरिक्त जिला स्तर की हेल्पलाइन भी उपलब्ध हैं ताकि स्थानीय भाषा में बेहतर सेवा दी जा सके। एप डाउनलोड कर आप सीधे अपने मोबाइल से वोटर सेवा से जुड़ी हर जानकारी पा सकते हैं। आवेदन की प्रगति, शिकायतों की स्थिति और वोटर लिस्ट में नाम की जाँच बहुत आसान हो जाती है। भारत में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु बनाना बहुत जरूरी है। वोटर हेल्पलाइन सेवा इस दिशा में बड़ी मदद करती है। इससे मतदाता अपने अधिकारों को समझ पाते हैं और चुनाव में सक्रिय हिस्सा ले पाते हैं।

वोटर हेल्पलाइन से वोटर आईडी कैसे बनवाएं

वोटर हेल्पलाइन या ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले आपको भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाना होगा। आप सीधे https://www.nvsp.in(https://www.nvsp.in) पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके भी सहायता ले सकते हैं। नया वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। वेबसाइट या ऐप पर ‘New Voter Registration’ विकल्प मिलेगा। इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्य, पता आदि भरना होगा।

आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज़ अपलोड करें। वोटर आईडी के लिए पहचान प्रमाण बहुत जरूरी होता है। आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। साथ ही निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है ताकि पता सत्यापित हो सके। फॉर्म जांचें और सबमिट करें। जानकारी भरने के बाद फॉर्म को ध्यान से जांचें कि सब कुछ सही भरा गया हो। फिर ऑनलाइन सबमिट करें। आपके आवेदन की जांच और सत्यापन के लिए स्थानीय BLO आपके घर संपर्क कर सकता है। वे आपकी पहचान और पता की पुष्टि करेंगे।

वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से मदद कैसे लें

टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें और नया वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए मार्गदर्शन मांगें। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर के उन विकल्पों का प्रयोग करें जो नए मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो शिकायत दर्ज कराएं और जल्दी समाधान पाएं। आपका नाम मतदाता सूची में तभी होगा जब आपका पंजीकरण पूरा और सत्यापित हो। आवेदन के दौरान सही और पूरा विवरण भरें ताकि बाद में दिक्कत न हो। आवेदन के लिए कम से कम 18 वर्ष का होना जरूरी है। वोटर आईडी बनवाने के बाद अपने वोटर कार्ड को सुरक्षित रखें।

वोटर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने का तरीका और समय सीमा

वोटर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक प्रक्रिया है। चुनावी मामलों में अगर आपको कोई समस्या या शिकायत हो तो इसे आप वोटर हेल्पलाइन के जरिये आसानी से दर्ज करा सकते हैं। यहाँ सरल शब्दों में वोटर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने का तरीका और समय सीमा समझाई गई है।

फोन कॉल से शिकायत दर्ज करना: आप भारत के टोल फ्री नंबर 1950 (या 1800-11-1950) पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह नंबर पूरे देश में काम करता है और इसमें हिंदी- अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सहायता उपलब्ध होती है। कॉल के दौरान अपनी शिकायत विस्तार से बताएं और अपना नाम, पता, वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हो) जरूर दें। इससे शिकायत का सही रिकॉर्ड बनता है और उसका समाधान जल्दी होता है।

वोटर हेल्पलाइन ऐप से शिकायत दर्ज करना: वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप में भी शिकायत दर्ज करने का विकल्प मौजूद है। ऐप डाउनलोड करने के बाद ‘शिकायत दर्ज करें’ सेक्शन में अपनी समस्या के बारे में लिखकर सबमिट करें। आप अपने शिकायत की स्थिति भी ऐप पर देख सकते हैं।

ऑनलाइन वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करना: चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट pmvoter.gov.in या eci.gov.in पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। यहाँ भी आपको अपना विवरण और शिकायत के बारे में विस्तार से बताना होता है। फिजिकल शिकायत: यदि आप अपनी शिकायत सीधे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या निर्वाचक अधिकारी के पास जाना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। इसके लिए आप वोटर हेल्पलाइन पर ‘बुक अ कॉल विद बीएलओ’ सेवा का उपयोग कर पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होता है?

शिकायत दर्ज होते ही उसका एक संदर्भ नंबर (ग्रिवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर) आपको दिया जाता है। इसके जरिये आप अपनी शिकायत की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। सामान्य शिकायतों का समाधान आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवसों के भीतर किया जाता है। यदि शिकायत का मामला जटिल होता है, तब भी चुनाव आयोग संबंधित अधिकारी से संपर्क कर 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित करता है। यदि शिकायत मतदान से संबंधित होती है, तो उसे चुनाव तक प्राथमिकता दी जाती है।