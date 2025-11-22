MG Car Offer November 2025: MG की कारो को नवंबर मे खरीदने का शानदार मौका, नई गाड़ी खरीदने पर चार लाख रुपये तक की बचत

MG Car Offer November 2025: नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों ने उत्सव सीजन की बिक्री को बढ़ाने के लिए धमाकेदार ऑफर्स पेश किए हैं। इस बार MG Motor India ने ग्राहकों के लिए विशेष डिस्काउंट स्कीम लाई है, जिसमें चयनित मॉडलों पर 4 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। ऐसे में अगर आप लंबे समय से अपनी नई MG कार खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो नवंबर आपके लिए सबसे बढ़िया महीना साबित हो सकता है।
MG Motor ने नवंबर महीने में अपने प्रमुख मॉडलों, MG Hector, MG Astor, MG Gloster, MG ZS EV और MG Comet EV, पर आकर्षक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और फाइनेंस बेनेफिट्स की घोषणा की है। यह ऑफर्स कंपनी के सभी अधिकृत डीलरशिप्स पर सीमित समय के लिए उपलब्ध हैं। यह ऑफर त्योहारी सीजन के बाद बिक्री में उछाल लाने और साल के अंत तक इंस्टेंट बुकिंग्स बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
नीचे दिए गए आंकड़े कंपनी और डीलर स्रोतों के आधार पर हैं, जिनमें ऑफर्स क्षेत्र और डीलरशिप के अनुसार थोड़ा-बहुत भिन्न हो सकते हैं:
|मॉडल का नाम
|अधिकतम लाभ
|ऑफर्स का प्रकार
|MG Hector
|1.50 लाख रुपये तक
|कैश डिस्काउंट + एक्सचेंज बोनस
|MG Astor
|1 लाख रुपये तक
|कैश डिस्काउंट + कॉर्पोरेट ऑफर
|MG Gloster
|4 लाख रुपये तक
|कैश ऑफर + लॉयल्टी बेनिफिट
|MG Comet EV
|50,000 रुपये तक
|फेस्टिव बोनस + एक्सचेंज ऑफर
|MG ZS EV
|1.25 लाख रुपये तक
|एक्सचेंज बोनस + EMI ऑफर
MG Hector पर कितनी बचत होगी?
देश के मिडसाइज SUV सेगमेंट में MG Hector पहले से काफी लोकप्रिय है। नवंबर 2025 में यह मॉडल 1.50 लाख रुपये तक की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। कंपनी कैश डिस्काउंट के अलावा ग्राहकों को एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बेनिफिट और अट्रैक्टिव फाइनेंस स्कीम्स भी दे रही है। इस ऑफर के तहत Hector Sharp Pro और Hector Plus वेरिएंट्स पर खास लाभ मिल रहे हैं।
MG Astor पर 1 लाख तक का डिस्काउंट
प्रिमियम कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में MG Astor ने भारतीय ग्राहकों को सेफ्टी, स्टाइल और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मिश्रण दिया है। नवंबर 2025 में इस मॉडल पर ₹1 लाख तक का डिस्काउंट उपलब्ध है। Astor के AI-सक्षम फीचर्स और किफायती मेंटेनेंस कॉस्ट इसे एक स्मार्ट विकल्प बनाते हैं। अगर आप Hyundai Creta या Kia Seltos जैसी कारों को टक्कर देने वाली गाड़ी खोज रहे हैं, तो MG Astor नवंबर में मिलने वाले इस ऑफर के साथ आदर्श विकल्प साबित हो सकती है।
MG Gloster 4 लाख रुपये तक की छूट
MG Gloster भारतीय बाजार में एक फुल-साइज लग्जरी SUV के तौर पर जानी जाती है। नवंबर 2025 में कंपनी इस फ्लैगशिप गाड़ी पर 4 लाख रुपये तक की भारी बचत दे रही है। यह ऑफर खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है जो SUV सेगमेंट में प्रीमियम और पावर का कॉम्बिनेशन चाहते हैं। MG Gloster में 4×4 ड्राइव सिस्टम, एडवांस ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स और विशाल केबिन पहले से ही इसका खास आकर्षण हैं।
MG ZS EV और Comet EV
जैसे-जैसे भारत में EV (Electric Vehicle) सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है, MG Motor इस ट्रेंड को और मजबूत कर रही है। नवंबर 2025 में MG की दो लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारों, Comet EV और ZS EV, पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है।
- MG Comet EV पर 50,000 रुपये तक की छूट और एक्सचेंज बेनिफिट मिल रहा है।
- MG ZS EV पर कंपनी 1.25 लाख रुपये तक की बचत प्रदान कर रही है।
यह ऑफर्स EV अपनाने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने का उद्देश्य रखते हैं और टेस्ला जैसे नए प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देने के लिए रणनीतिक कदम माने जा रहे हैं।
MG Car Offer November 2025 के लाभ
MG Motor India केवल कैश डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि फाइनेंस और वारंटी ऑफर्स भी दे रही है: Zero Down Payment – चुने गए वेरिएंट्स पर, नो-कॉस्ट EMI स्कीम (पहले 6 महीने तक), 5 साल तक की विस्तारित वारंटी पर 20% तक डिस्काउंट, पुराने वाहन पर 60,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस।
क्यों करें नवंबर में MG कार की खरीदारी?
साल के अंत में कंपनियां स्टॉक खाली करने के लिए भारी छूट देती हैं। दिवाली के बाद शेष उत्पादों पर भी डीलर कई ऑफर्स जारी रखते हैं। 2026 से पहले MG Motor अपनी नई SUV लाइनअप ला सकती है, जिससे दाम बढ़ने की संभावना है। कई वेरिएंट्स नवंबर तक ही उपलब्ध हैं, दिसंबर में डिलीवरी स्लॉट मिलना मुश्किल होगा।
बुकिंग और टेस्ट ड्राइव की जानकारी
ग्राहक अपने नजदीकी MG Motor Authorized Dealer या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट (www.mgmotor.co.in) पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत केवल 25,000 रुपये से। टेस्ट ड्राइव के लिए MG की वेबसाइट पर स्लॉट बुकिंग उपलब्ध है। अधिकतम डिस्काउंट ऑफर स्टॉक उपलब्धता तक ही मान्य है।
MG Car Offer November 2025 मुख्य जानकारी
रिपोर्ट्स के अनुसार MG 2026 की पहली तिमाही में एक नया SUV मॉडल लाने की योजना में है, जो Astor और Hector के बीच पोजिशन किया जाएगा। साथ ही, कंपनी अपनी EV लाइनअप में एक नया ‘मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर’ भी लॉन्च कर सकती है। इन पेशकशों से पहले नवंबर 2025 के ऑफर्स ग्राहकों को पुराने मॉडलों पर जबरदस्त बचत का मौका दे रहे हैं।
अगर आप आने वाले कुछ महीनों में कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो MG Motor का नवंबर 2025 ऑफर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। 4 लाख रुपये तक के कैश बेनिफिट्स, आकर्षक फाइनेंस स्कीम और इलेक्ट्रिक कारों पर भी छूट, यह सब मिलकर नवंबर को MG खरीदने का ‘परफेक्ट महीना’ बना देते हैं।
FAQ’s on MG Car Offer November 2025
यह ऑफर कब तक मान्य है?
ये ऑफर्स नवंबर 30, 2025 तक या स्टॉक उपलब्धता तक ही मान्य हैं।
क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी फायदा मिलेगा?
हां, MG Comet EV और ZS EV दोनों पर 50 हजार से लेकर 1.25 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है।
क्या ऑनलाइन बुकिंग पर भी ऑफर लागू है?
हां, कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करने वाले ग्राहकों को भी समान लाभ मिल सकते हैं।
क्या सभी शहरों में ये ऑफर एक समान है?
नहीं, डिस्काउंट राशि और स्कीम्स डीलरशिप और राज्यवार टैक्स पॉलिसी के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती हैं।
MG किन बैंकों के साथ फाइनेंस स्कीम दे रही है?
कंपनी ने HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank और Yes Bank के साथ फाइनेंस पार्टनरशिप की हुई है।