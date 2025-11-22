Jeevan Praman Patra 2025: डाक विभाग में सिर्फ 70 रुपये में बन जाएगी जीवन प्रमाण पत्र आईडी, यह देखे पूरी जानकारी

Jeevan Praman Patra 2025: हर साल जब नवंबर-दिसंबर आता है, तो पेंशनधारी भाइयों और बहनों के लिए चिंता का एक नया दौर शुरू हो जाता है। ‘कहीं जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख निकल न जाए’, ‘बैंक में भीड़ बहुत होगी’, या ‘साइबर कैफे में फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा’, ऐसी बातें हर जगह सुनाई देती हैं। लेकिन अब इन तमाम परेशानियों का अंत हो गया है।

गाजीपुर जिले के पेंशनधारियों के लिए डाक विभाग ने एक नई सुविधा शुरू की है, जो पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक है। अब हर पेंशनभोगी अपने नजदीकी डाकघर से मात्र 70 रुपये में जीवन प्रमाण पत्र का कार्य मिनटों में पूरा करा सकता है।

अब बैंक या साइबर कैफे नहीं जाने की जरूरत?

डाक अधीक्षक मासूम रज़ा रश्दी के अनुसार, यह सेवा जिले के 300 से अधिक डाकघरों में उपलब्ध करा दी गई है। पहले जहां पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था या किसी साइबर कैफे में जाना पड़ता था, अब वे अपने गांव या शहर के पोस्ट ऑफिस में ही यह काम कर सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह पेपरलेस (Paperless) है और मिनटों में पूरी हो जाती है। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि बुजुर्ग पेंशनधारियों को ठंड, बारिश या गर्मी में बाहर जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।

क्या है जीवन प्रमाण पत्र सेवा?

जीवन प्रमाण पत्र एक डिजिटल दस्तावेज़ होता है जो यह प्रमाणित करता है कि पेंशनधारी जीवित हैं। हर साल पेंशनधारियों को यह प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि उनकी पेंशन जारी रहे। अब डाक विभाग की नई व्यवस्था से यह प्रक्रिया और आसान हो गई है। कोई भी पेंशनधारी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर Aadhaar आधारित Biometric Authentication के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकता है।

जीवन प्रमाण पत्र सेवा का शुल्क और समय

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनधारी को केवल 70 रुपये शुल्क जमा करना होगा। डाकघर अधिकारी पेंशनधारी से जानकारी लेकर Face Authentication या Fingerprint Verification के माध्यम से सत्यापन करते हैं। बस कुछ ही मिनटों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है।

जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़

सेवा के लिए पेंशनधारी को निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज़ रखने होंगे:

आधार नंबर।

मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)।

पेंशन आईडी या PPO नंबर।

पेंशन वितरण विभाग का नाम।

बैंक खाता विवरण (जिसमें पेंशन आती है)।

फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन हेतु बायोमेट्रिक सत्यापन।

इन दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद, डाकघर अधिकारी पेंशनधारी को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आईडी या नंबर प्रदान करते हैं।



क्यों खास है डाकघर की ये नई पहल?

डाकघरों में शुरू की गई यह Life Certificate सेवा न सिर्फ सरल है, बल्कि बुजुर्गों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जिले के 300 से अधिक डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध है। केवल 70 रुपये में पूरी प्रक्रिया पूरी। किसी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी या स्कैनिंग की जरूरत नहीं। जो वरिष्ठ नागरिक मोबाइल या ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत महसूस करते हैं, वे सीधे डाकघर जाकर मदद ले सकते हैं।

कैसे ली जा सकती है यह सुविधा?

नजदीकी डाकघर जाएं। अधिकारी को बताएं कि आप जीवन प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। Aadhaar नंबर प्रस्तुत करें और बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं। 70 रुपये शुल्क जमा करें। कुछ ही मिनटों में आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र नंबर प्राप्त होगा। पेंशनधारियों को न तो बैंक लाइन में लगना पड़ेगा और न ही ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत होगी।

ग्रामीण पेंशनधारियों के लिए बड़ी ख़बर

गाजीपुर के ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों पेंशनभोगियों के लिए यह सुविधा किसी ‘वरदान’ से कम नहीं है। डाक विभाग कर्मचारी अब गांवों में जाकर भी मोबाइल उपकरणों के माध्यम से ऑन-स्पॉट जीवन प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इससे बुजुर्गों को शहर जाने की आवश्यकता नहीं रहती और पेंशन प्रक्रिया बिल्कुल सुचारू रूप से चलती है।

डाक अधीक्षक मासूम रज़ा रश्दी ने संकेत दिए कि यह सुविधा आगामी महीनों में आसपास के जिलों जैसे वाराणसी, बलिया, मऊ, और आजमगढ़ में भी तेजी से शुरू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि देश का हर पेंशनभोगी अपने घर के नजदीक से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सके।

अब गाजीपुर के पेंशनधारियों को कहने की जरूरत नहीं, “जीवन प्रमाण पत्र लेने जाओ”; क्योंकि अब “डाकघर है तो सुविधा है”। डाक विभाग की यह नई पहल न केवल समय की बचत करेगी बल्कि पेंशनधारियों के जीवन को भी सुविधाजनक बनाएगी। यह कदम डिजिटल इंडिया के उस विज़न को आगे बढ़ाता है जिसमें हर नागरिक को सरकारी सेवाओं तक सरल और सुलभ पहुंच मिले।

