Digital Life Certificate 2025 Brings Relief for Pensioners, Check How It Helps

Digital Life Certificate 2025: बुजुर्गों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें जीवन प्रमाणपत्र बनाने के लिए बैंक या सरकारी कार्यालयों के लंबी कतारों में बैठने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया के तहत सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate – DLC) की सुविधा ला दी है, जिससे पेंशनधारक घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से अपनी पेंशन प्रक्रिया को सरल और तेज बना सकते हैं।

इस सुविधा से वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी में मुकम्मल सहूलियत आई है और पेंशन वितरण भी अब और अधिक पारदर्शी और त्वरित हो गया है। अब Digital Life Certificate (डीएलसी) पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐप के द्वार डीएलसी प्राप्त करना आसान हो गया है, जिससे पेंशन प्रोसेस आसान हो जाएगी।

Digital Life Certificate 2025 क्या है?

Digital Life Certificate 2025 या जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) एक बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल सेवा है, जिसके माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या किसी भी सरकारी संगठन के पेंशनभोगी अपने जीवन का प्रमाण घर बैठे ई-प्रमाणपत्र के रूप में जमा कर सकते हैं। यह तकनीक आधार कार्ड से लिंक्ड फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और अन्य बायोमेट्रिक तरीकों का उपयोग करती है।

Digital Life Certificate 2025 के लाभ

1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक केंद्र सरकार पेंशनभोगियों के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 चला रही है। इस अभियान का उद्देश्य देश के हर पेंशनधारक तक यह सुविधा पहुँचाना है, खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग और अस्पताल में भर्ती पेंशनर्स को मदद देना। पेंशनभोगी घर बैठे ही मोबाइल ऐप के जरिये जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोरस्टेप सेवा भी उपलब्ध है, जिसमें डाकिये उन तक प्रमाणपत्र पहुंचाएंगे। बैंक, भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक, UIDAI, और NIC सहित कई संस्थाएं इस सेवा को सुचारू रूप से चला रही हैं। बोझिल कागजी प्रक्रियाओं से निजात मिल गई है, जिससे पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है।

Digital Life Certificate 2025 की मुख्य जानकारी

इस पहल में भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), और UIDAI जैसे प्रमुख संगठन शामिल हैं। इनकी मदद से: पेंशनर अपने स्मार्टफोन से आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (Face RD App) या फिंगरप्रिंट के जरिए आसानी से प्रमाणपत्र बना सकते हैं। सेवा केंद्र और बैंक शाखाओं में जागरूकता शिविर और ऑन-साइट सहायता भी उपलब्ध है।

Digital Life Certificate 2025 लिए आवेदन प्रक्रिया

Digital Life Certificate 2025 पाने के लिए पेंशनर को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होते हैं: अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में Jeevan Pramaan App और Aadhaar Face RD App डाउनलोड करें। ऐप में आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से सत्यापन करें। फेस ऑथेंटिकेशन या फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद प्रमाणपत्र बन जाएगा, जिसके साथ एक प्रमाण आईडी और PPO नंबर होगा। यह प्रमाणपत्र ऑनलाइन अपने संबंधित पेंशन कार्यालय को सबमिट हो जाएगा।पेंशनर चाहें तो क्षेत्रीय डाकिये से भी संपर्क कर सकते हैं, जो घर पहुंचकर इस प्रक्रिया को पूरा कर देंगे, विशेषकर वे लोग जो स्वयं ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पाते।

Digital Life Certificate 2025 से मिलने वाले फायदे

समय एवं श्रम की बचत, बैंक तथा कार्यालयों में लाइन से निजात। पेंशन वितरण में देरी नहीं होगी, पेंशन समय पर खाते में मिलेगी। तकनीकी व प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष राहत। फिजिकल प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता खत्म।

Digital Life Certificate 2025 का यह नवाचार पेंशनभोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब न केवल पेंशन कर्म प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी, बल्कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी सुविधा मिलेगी। डिजिटल इंडिया के तहत यह कदम न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी सलामयोग्य है। पेंशनधारकों को अब अपने जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों और झंझटों से मुक्त होकर अपने जीवन को सरल और सहज बनाने का अवसर मिला है।

