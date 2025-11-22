Delhi Pollution Update GRAP 3 के तहत दिल्ली-NCR में लागू होने वाली पाबंदियां और उनका असर

Delhi Pollution Update GRAP 3: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या हर साल सर्दियों में चर्चा का विषय बन जाती है। जैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, गाड़ियों की संख्या, निर्माण कार्य और सड़क की धूल मिलकर हवा को जहरीला बना देते हैं। इन्हीं खतरनाक हालात से निपटने के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया है, जिसमें अलग-अलग चरणों में बढ़ती सख्ती के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं।

इस लेख में विस्तार से समझाया गया है कि GRAP 3 लागू होने पर दिल्ली-NCR में कौन-कौन सी पाबंदियां लगेंगी, वर्क फ्रॉम होम और स्कूल बंद होने की स्थिति क्या रहेगी एवं आम जनजीवन पर इसका असर क्या होगा। साथ ही, सभी जरूरी FAQs भी मिलेंगी, ताकि पाठकों को किसी भी तरह की शंका न रहे।

GRAP क्या है?

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) एक चरणबद्ध योजना है जो दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बनाई गई है। इसे 4 स्तरों (स्टेज) में बांटा गया है, जो Air Quality Index (AQI) के स्तर के अनुसार लागू होते हैं।​

GRAP 1: AQI 201-300 (Poor/खराब)

AQI 201-300 (Poor/खराब) GRAP 2: AQI 301-400 (Very Poor/बहुत खराब)

AQI 301-400 (Very Poor/बहुत खराब) GRAP 3: AQI 401-450 (Severe/गंभीर)

AQI 401-450 (Severe/गंभीर) GRAP 4: AQI 450+ (Severe+/अत्यंत गंभीर)

हर चरण में पाबंदियों का स्तर बढ़ जाता है। जब AQI 400 के ऊपर चला जाता है, तब GRAP 3 लागू किया जाता है।

​

Delhi Pollution Update GRAP 3

GRAP 3 लागू होते ही क्या-क्या पाबंदियां लगती हैं?

GRAP 3 के लागू होते ही दिल्ली-NCR में निम्नलिखित सख्त पाबंदियां लागू की जाती हैं —​

पाबंदी/नियम विवरण वर्क फ्रॉम होम सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जाती है, ताकि ऑफिस आना-जाना कम हो और वाहनों से प्रदूषण घटे स्कूल बंद कक्षा 5 तक के सभी स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान पूरी तरह ऑफलाइन बंद हो जाते हैं, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर पढ़ाई जारी रहती है निर्माण कार्यों पर रोक सभी गैर-आवश्यक निर्माण, सड़क और खनन कार्यों पर पूरी तरह से रोक गाड़ियों पर पाबंदी दिल्ली-NCR में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों की आवाजाही बंद हो जाती है डीजल वाहनों पर रोक नॉन-एसेंशियल BS-IV या पुराने डीजल मीडियम और लाइट कमर्शियल वाहनों का संचालन बंद, सिर्फ ज़रूरी सेवाओं के लिए छूट भारी वाहन प्रतिबंध दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले पुराने डीज़ल ट्रकों और बसों की एंट्री पर रोक खान-खनन व पत्थर क्रशर बंद खनन, पत्थर का क्रशिंग आदि जैसे प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों पर रोक लग जाती है आउटडोर एक्टिविटी पर हिदायत बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को बाहर जाने से मना किया जाता है

वर्क फ्रॉम होम और स्कूल बंद क्यों जरूरी?

प्रदूषण के दिनों में ऑफिस-आवासीय आवागमन कम करने से ट्राफिक और गाड़ियों के प्रदूषण में भारी कमी आती है।

से ट्राफिक और गाड़ियों के प्रदूषण में भारी कमी आती है। स्कूल बंद करने से बच्चों की सेहत का बचाव हो सकता है, क्योंकि कम उम्र के बच्चे प्रदूषित हवा के संपर्क में आकर बीमार हो सकते हैं।

का बचाव हो सकता है, क्योंकि कम उम्र के बच्चे प्रदूषित हवा के संपर्क में आकर बीमार हो सकते हैं। हाइब्रिड/ऑनलाइन व्यवस्था से पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होता है।​

GRAP 3 लागू होते ही यही पाबंदियां क्यों ज़रूरी हैं?

जब AQI 400 के ऊपर पहुँच जाता है, तो हवा में सूक्ष्म कण (PM2.5, PM10) स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो जाते हैं।

सांस की परेशानी, अस्थमा, एलर्जी, त्वचा रोग और आंखों में जलन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ जाती हैं।

स्कूल और ऑफिस बंद करके घर पर रहने की सुविधा दी जाती है ताकि लोग ज़हरीली हवा में बाहर न निकलें.​

किस-किसको पाबंदियों से छूट मिलती है?

जरूरी सेवाओं (इमरजेंसी, पुलिस, फायर, अस्पताल, खाद्य आपूर्ति) में लगे वाहनों को छूट रहती है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वाहन प्रतिबंधों में राहत दी जाती है।

कुछ सरकारी व विशेष निर्माण कार्यों (जैसे – रेलवे, मेट्रो, हाइवे, अस्पताल प्रोजेक्ट्स) को नियमों से छूट मिल सकती है।​

GRAP 3 से आम जनजीवन पर असर

ऑफिस जाने वालों को वर्क फ्रॉम होम करने से राहत मिलेगी, लेकिन रोज़मर्रा का ट्रैफिक समय कम हो सकता है।

अभिभावकों को बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए व्यवस्था करनी होगी।

कंस्ट्रक्शन व खनन से जुड़े श्रमिकों के लिए आर्थिक असर पड़ सकता है।

छोटे व्यवसाय, परिवहन, लॉजिस्टिक्स आदि में मंदी आ सकती है।

मुख्य कारण: दिल्ली-NCR में इतनी सख्ती क्यों?

सर्दियों में हवा की गति कम हो जाती है, नमी और कोहरा मिलकर प्रदूषण के कणों को ज़मीन के पास ही रोक लेते हैं।

खेतों में पराली जलाने, पटाखों की बिक्री व चलने, ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज के धुएं के चलते ज़रूरत पड़ने पर कड़ी सख्ती आवश्यक हो जाती है।

स्कूल, कॉलेज और ऑफिस कितने दिन बंद रहते हैं?

जब तक AQI 400 से ऊपर रहेगा और हालात नहीं सुधरेंगे, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बंद या वर्क फ्रॉम होम/ऑनलाइन मोड पर रहेंगे।

पर रहेंगे। हर 24 घंटे में वायु गुणवत्ता की समीक्षा होती है। जैसे-जैसे हालात में सुधार होता है, पाबंदियां धीरे-धीरे हटती जाती हैं।​

GRAP 3: असर और राहत पर एक नजर

क्षेत्र असर राहत/विकल्प स्कूल कक्षा 5 तक पूर्ण बंद, ऑनलाइन पढ़ाई हाइब्रिड/ऑनलाइन विकल्प ऑफिस वर्क फ्रॉम होम का आदेश या सलाह घर से काम की सुविधा कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर निर्माण बंद, आवश्यक प्रोजेक्ट्स चालू अस्थाई छूट सार्वजनिक आवागमन कुछ गाड़ियों पर रोक, सार्वजनिक परिवहन सुचारु बस-ट्रेन-मैट्रो चालू

पाबंदियों के बीच जनता के लिए सलाह

Govt. advisories का पालन करें।

गैर-ज़रूरी बाहर निकलने से बचें।

मास्क का इस्तेमाल करें।

बच्चों–बुजुर्गों को विशेष ध्यान दें।

सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और साझा साधनों का इस्तेमाल करें।

इंडोर प्यूरीफायर्स व पौधे का इस्तेमाल करें।

जानिए, GRAP लागू होते समय AQI का कैसा हाल रहता है

AQI रेंज गुणवत्ता श्रेणी मुख्य असर GRAP स्टेज 201-300 खराब सांस संबंधी परेशानी GRAP 1 301-400 बहुत खराब एलर्जी, बच्चों-बुजुर्गों को खतरा GRAP 2 401-450 गंभीर सभी के लिए स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा GRAP 3 450+ अत्यंत गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल GRAP 4

दिल्ली-NCR में अगर वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो GRAP 3 के लागू होते ही वर्क फ्रॉम होम, स्कूल बंद, गाड़ियों पर पाबंदी और निर्माण कार्यों पर रोक लग जाती है। सरकार की इस आपात योजना का मकसद नागरिकों की सेहत को प्राथमिकता देना है। ऐसे हालात में सरकार और जनता, दोनों को मिलकर जिम्मेदारी से नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि हम सभी मिलकर सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बना सकें।