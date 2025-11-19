BSNL VOWI-FI Service 2025: मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी, BSNL ला रहा है बिना नेटवर्क कॉलिंग वाली टेक्नोलॉजी

BSNL VOWI-FI Service 2025: क्या आपने कभी किसी जरूरी कॉल के वक्त नेटवर्क ना होने की परेशानी झेली है? जब फोन की स्क्रीन पर “No Signal” लिखा आता है और कॉल बार-बार कट जाती है, तब सबसे ज्यादा झुंझलाहट होती है। लेकिन अब सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) इसका स्थायी हल लेकर आ रही है।

कंपनी जल्द ही देशभर में VOWi-Fi (Voice Over Wi-Fi) सर्विस लॉन्च करने जा रही है, जिससे कमजोर मोबाइल सिग्नल वाले इलाकों में भी कॉल आसानी से हो सकेगी। इसके साथ ही BSNL महिलाओं और छात्रों के लिए सस्ते और खास रिचार्ज प्लान भी पेश करने की तैयारी कर रही है। यह कदम न केवल BSNL के यूजर्स के लिए राहत भरा साबित होगा, बल्कि यह सरकारी टेलीकॉम कंपनी को निजी कंपनियों के मुकाबले फिर से मजबूत स्थिति में लाने में मदद करेगा।

BSNL ने 4G (LTE) नेटवर्क का रोलआउट लगभग पूरे देश में कर लिया है। 4G सेवा को स्थिर करने के बाद कंपनी अब VoWi-Fi टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। यह एक आधुनिक तकनीक है जो Wi-Fi नेटवर्क की मदद से वॉइस कॉल करने की सुविधा देती है। कंपनी ने दो जोन में इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है और इसकी शुरुआती रिपोर्ट्स बेहद सकारात्मक हैं। जिन इलाकों में नेटवर्क कमजोर था, वहां उपयोगकर्ताओं ने इसकी बदौलत आसानी से कॉल की और बेहतर वॉइस क्वालिटी का अनुभव किया। BSNL का लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में इसे देश के सभी सर्किल्स में जारी किया जाए ताकि लाखों ग्राहकों को कॉल ड्रॉप से मुक्ति मिल सके।

BSNL VOWI-FI Service 2025 क्या है?

VOWi-Fi यानी Voice over Wi-Fi एक ऐसी तकनीक है जो आपको वॉइस कॉल करने की सुविधा Wi-Fi नेटवर्क के जरिए देती है, ठीक वैसे ही जैसे VoLTE (Voice over LTE) मोबाइल नेटवर्क पर कॉल्स के लिए काम करता है। अगर कोई उपभोक्ता किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर है लेकिन Wi-Fi उपलब्ध है, तो यह सुविधा अपने-आप Wi-Fi नेटवर्क के जरिए कॉल को ट्रांसफर कर देगी।

इसका मतलब है कि अब कम नेटवर्क होने पर भी कॉल ड्रॉप नहीं होगी और आवाज पहले से ज्यादा क्लियर सुनाई देगी। यह तकनीक IP Multimedia Subsystem (IMS) पर आधारित है, जो वॉइस कॉल को इंटरनेट के जरिए संचालित करती है। खास बात यह है कि यह सुविधा केवल 4G SIM कार्ड पर काम करेगी।

कैसे मिलेगा BSNL VOWI-FI SERVICE 2025 का फायदा?

BSNL की आने वाली इस सर्विस का सबसे बड़ा लाभ उन यूजर्स को होगा जो ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जहां नेटवर्क सिग्नल अक्सर कमजोर रहता है। इस सुविधा से उन्हें निम्नलिखित लाभ होंगे: कमजोर नेटवर्क में भी कॉल ड्रॉप नहीं होगी। वॉइस कॉल की क्वालिटी बेहतर होगी। कोई अतिरिक्त सेटिंग या ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। फोन अपने आप Wi-Fi नेटवर्क को कनेक्ट करके कॉल कनेक्ट करेगा। कंपनी का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को सस्ते और स्थिर नेटवर्क की सुविधा मिले, चाहे वह शहर में हो या गांव में।

क्या टेलीकॉम कंपनियां पहले से दे रही हैं यह सुविधा?

वर्तमान में Airtel, Jio और Vodafone Idea (Vi) जैसी निजी कंपनियां पहले से ही VoWi-Fi सेवा दे रही हैं। इनकी मदद से यूजर्स को घर के अंदर, ऑफिस बिल्डिंग या बेसमेंट जैसे कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी फुल कॉलिंग सुविधा मिलती है। अब जैसे ही BSNL इस सेवा को लॉन्च करेगा, यह सरकारी कंपनी भी आधुनिक सुविधा से लैस हो जाएगी और निजी कंपनियों से सीधे मुकाबले में आ जाएगी। यह कदम ग्राहकों का विश्वास मजबूत करेगा और BSNL के लिए बाजार में रीवाइवल का एक बड़ा मौका साबित होगा।

स्टूडेंट्स और महिलाओं के लिए क्यों है यहाँ खास रिचार्ज प्लान?

BSNL एक सोशल–फोकस्ड कंपनी के रूप में हमेशा से समाज के खास वर्गों के लिए योजनाएं लाती रही है। अब कंपनी छात्रों और महिलाओं के लिए अलग-अलग विशेष रिचार्ज प्लान तैयार कर रही है।

छात्रों के लिए

कंपनी ऐसे रिचार्ज प्लान ला सकती है, जिनमें अधिक डाटा लिमिट, लंबी वैलिडिटी, और ऑनलाइन क्लास या अध्ययन के लिए सस्ती दरों पर प्लान्स उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिलाओं के लिए

महिलाओं के लिए कंपनी का फोकस सुरक्षा और सुविधा पर है। नए प्लान्स में सस्ते कॉलिंग रेट्स, फ्री SMS, और कुछ मनोरंजन लाभ जैसे OTT सब्सक्रिप्शन या BSNL Tunes जैसी सेवाएं शामिल हो सकती हैं। यह कदम BSNL को आम उपभोक्ता के और करीब लाने में मदद करेगा और विशेषकर युवा और महिला ग्राहकों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ाएगा।

BSNL VOWI-FI Service 2025 की विशेष्ता

भारत जैसे विशाल और विविध भौगोलिक क्षेत्र वाले देश में मोबाइल नेटवर्क हर जगह समान स्तर पर मौजूद नहीं है। कई पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कॉल ड्रॉप, नेटवर्क न लगना या वॉइस ब्रेक जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे में VoWi-Fi तकनीक मोबाइल संचार का एक स्मार्ट विकल्प लेकर आती है। जैसे ही कोई व्यक्ति Wi-Fi नेटवर्क से जुड़ता है, फोन कॉल स्वतः ही इंटरनेट के जरिए चलने लगती है, जिससे नेटवर्क की कमी पूरी हो जाती है। इस तकनीक से न सिर्फ कॉल क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि नेटवर्क कैपेसिटी पर दबाव भी कम होगा, क्योंकि कुछ कॉल्स अब Wi-Fi नेटवर्क पर ट्रांसफर हो जाएंगी।

4G से 5G की दिशा में BSNL की जानकारी

BSNL अभी 4G नेटवर्क के व्यापक विस्तार पर काम कर रही है। कंपनी ने कई राज्यों में यह सेवा शुरू कर दी है और 2025 तक पूरे देश में अपनी 4G कवरेज पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद BSNL 5G नेटवर्क की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सूत्रों की मानें तो आने वाले समय में कंपनी अपने 4G इन्फ्रास्ट्रक्चर को 5G में अपग्रेड करने की योजना बना रही है। VoWi-Fi जैसी सेवाएं इस दिशा में पहला मजबूत कदम साबित होंगी।

क्या उपयोगकर्ता आसानी से इसे एक्टिवेट कर सकेंगे?

BSNL की VoWi-Fi सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को कोई नई ऐप डाउनलोड करने या अतिरिक्त सेटिंग बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। यूजर को केवल ये बेसिक स्टेप्स अपनाने होंगे: अपने स्मार्टफोन में Wi-Fi ऑन करें। नेटवर्क सेटिंग में जाकर “Wi-Fi Calling” को एक्टिव करें। Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट होते ही फोन अपने आप VoWi-Fi सुविधा शुरू कर देगा। इन चरणों के बाद आपकी कॉल्स Wi-Fi के जरिए कनेक्ट होंगी, जिससे नेटवर्क कमजोर होने पर भी कॉल नहीं कटेगी।

BSNL VOWI-FI Service 2025 लेटेस्ट न्यूज़

जानकारी के अनुसार, वर्तमान में BSNL ने VoWi-Fi फीचर की टेस्टिंग दो सर्किल्स में शुरू की है। जैसे ही यह चरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, कंपनी देशभर में इसका आधिकारिक लॉन्च करेगी। संभावना है कि 2026 की शुरुआत में यह सेवा धीरे-धीरे सभी राज्यों में उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। कंपनी इस पर अंतिम तकनीकी तैयारियां कर रही है।

BSNL का यह कदम उसकी तकनीकी क्षमता और ग्राहक सुविधा दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। VoWi-Fi सर्विस न केवल कॉल ड्रॉप की समस्या को खत्म करेगी, बल्कि BSNL को डिजिटल भारत मिशन में एक और मजबूत स्तंभ बनाएगी। जैसे-जैसे यह सेवा उपलब्ध होगी, गरीब तबके से लेकर शहरी उपभोक्ता तक हर कोई इसका लाभ उठा पाएगा, और BSNL फिर से भारत की जनता की पहली पसंद बन सकेगा।

