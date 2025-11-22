Uttarakhand Silver Jubilee Celebration में पहुंचेगी कर्नल सोफिया कुरैशी, आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी शामिल

Uttarakhand Silver Jubilee Celebration: उत्तराखंड की रजत जयंती पर देहरादून में जनजातीय गुरुकुल दून संस्कृति विद्यालय में आयोजित समारोह में कर्नल सोफिया कुरैशी और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। यह पहली बार होगा जब कर्नल कुरैशी दून आएंगी। उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है और इस मौके पर राज्यभर में उत्सव जैसा माहौल है। पहाड़ की चोटियों से लेकर मैदानों तक हर ओर रोनक है। इसी बीच एक खास खबर आई है कि सेना की मिसाल मानी जाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी नौ नवंबर को देहरादून पहुंचने वाली हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनेंगी।

इस वर्ष उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। इस खास अवसर पर राज्यभर में कई सांस्कृतिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम हो रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख आयोजन देहरादून के झाझरा स्थित जनजातीय गुरुकुल दून संस्कृति विद्यालय में नौ नवंबर को होगा। इस शिक्षण संस्थान में बच्चों को परंपरा, संस्कार और आधुनिक शिक्षा का अद्भुत संगम सिखाया जाता है। रजत जयंती के इस कार्यक्रम में छात्रों को कुछ नया सीखने और देश के रियल हीरोज़ से मिलने का मौका मिलेगा।

पहली बार दून पहुंचेगी कर्नल सोफिया कुरैशी

कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की प्रेरणादायक शख्सियत रही हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कांफ्रेंस को लीड किया था और अपने साहस व नेतृत्व से देश भर में नाम कमाया। यह पहली बार है जब वह देहरादून आ रही हैं। सेना की इस महिला अधिकारी का स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया जाएगा। विद्यालय प्रशासन के अनुसार, छात्र-छात्राएं बड़ी उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं। विद्यालय के निदेशक ऋत्विक विजय ने बताया कि इस रजत जयंती समारोह में कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को देशभक्ति, नारी शक्ति और शिक्षा के महत्व पर विचार सुनने का मौका मिलेगा।

आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी उपस्थित

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगी। वह महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं और राजनीति व शिक्षा दोनों क्षेत्रों में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। उनके अनुभव और जीवन यात्रा से जुड़ी बातें निश्चित रूप से युवाओं को प्रेरित करेंगी। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि इस अवसर पर उत्तराखंड की विविध संस्कृति और लोक परंपरा को भी दिखाने के लिए विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी। पारंपरिक नृत्य, लोक गीत और विद्यार्थियों के नाट्य मंचन इस समारोह को और रंगीन बनाएंगे।

देहरादून में सांस्कृतिक माहौल

देहरादून हमेशा से शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहां के स्कूल और विश्वविद्यालय देशभर में अपनी पहचान रखते हैं। उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर यह उत्सव न सिर्फ एक समारोह है बल्कि यह युवाओं के लिए प्रेरणा का भी प्रतीक बनेगा। पहाड़ी लोक संस्कृति, संगीत और कला की झलक इस आयोजन में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के लोक कलाकार अपने गीतों और नृत्य के माध्यम से राज्य के गौरवशाली 25 वर्षों की कहानी सुनाएंगे।

विद्यालय के छात्र-छात्राओं में इस आयोजन को लेकर खास ऊर्जा है। कई विद्यार्थी ऐसी प्रेरणादायक हस्तियों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाया है। एक छात्रा ने बताया कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी से नारी नेतृत्व और सेना में महिलाओं की भूमिका पर सवाल पूछना चाहती हैं। वहीं एक अन्य छात्र ने कहा कि आनंदीबेन पटेल से सीखने को मिलेगा कि कैसे शिक्षा और अनुशासन जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

स्थानीय प्रशासन ने इस मौके के लिए पूरी तैयारी की है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और कार्यक्रम स्थल को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। विद्यालय परिसर में विशेष प्रदर्शन गैलरी तैयार की गई है जहां राज्य की यात्रा और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। देहरादून के नागरिक भी इस आयोजन को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं। कई स्वयंसेवी संगठन कार्यक्रम की व्यवस्था में मदद कर रहे हैं। विद्यालय में आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए पारंपरिक उत्तराखंडी व्यंजन भी परोसे जाएंगे।

उत्तराखंड की रजत जयंती का महत्व

उत्तराखंड का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। तब से लेकर आज तक राज्य ने विकास, शिक्षा, पर्यावरण और पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। यहां के लोग अपनी प्राकृतिक सादगी और मेहनतकश स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। रजत जयंती का यह जश्न उनके संघर्ष, उपलब्धियों और एकजुटता का प्रतीक है। यह समारोह सिर्फ एक स्मृति नहीं बल्कि राज्य के आने वाले सफर की दिशा तय करने का अवसर भी है। नई पीढ़ी को यह याद दिलाने का वक्त है कि उत्तराखंड की ताकत उसकी संस्कृति और उसके लोग हैं।

रजत जयंती उत्सव का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक उत्सव मनाना नहीं बल्कि समाज में जागरूकता भी फैलाना है। ऐसे कार्यक्रम युवाओं में शिक्षा के प्रति विश्वास और नारी शक्ति के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाते हैं। विद्यालय के छात्र इस आयोजन के माध्यम से यह सीखेंगे कि जीवन में अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और आनंदीबेन पटेल जैसी हस्तियाँ इस बात का उदाहरण हैं।

उत्तराखंड रजत जयंती के इस अवसर पर जब दून की धरती पर कर्नल सोफिया कुरैशी और आनंदीबेन पटेल एक साथ होंगी, तब यह क्षण इतिहास में दर्ज होगा। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक मंच बनेगा। आने वाली पीढ़ियाँ इस दिन को याद रखेंगी जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने नेतृत्व, नारी शक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण देखा। यह रजत उत्सव उत्तराखंड की आत्मा का उत्सव है, संस्कृति, शिक्षा और सेवा भावना का संगम।