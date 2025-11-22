PM Modi Dehradun Visit Live Update: PM मोदी का 4 साल में 16वां दौरा; रजत जयंती पर देंगे 8000 करोड़ का गिफ्ट

PM Modi Dehradun Visit Live Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती समारोह में देहरादून पहुंचे। एफआरआइ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में 8260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्य के विकास की नई दिशा पर देंगे संदेश। देहरादून आज एक ऐतिहासिक दिन का साक्षी बन गया। सुबह की ठंडी हवा में जब पहाड़ों की ओट से सूरज निकला, तो राजधानी दून मानो उत्सव के रंग में रंगी हुई थी। उत्तराखंड की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे हैं। उनका आगमन न केवल प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि यह विकास की नई कहानी लिखने वाला दिन भी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से उन्होंने भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और सीधे देहरादून स्थित एफआरआइ (फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट) पहुंचे। एफआरआइ का भव्य परिसर इस मौके पर दीपों की रोशनी और रंगीन फूलों से सजा हुआ है। हजारों लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। शहर के मुख्य चौराहे झिलमिल रोशनी से जगमगा रहे हैं। नगर निगम ने सड़कों, दीवारों और आयोजन स्थल के आसपास सफाई और सजावट का विशेष प्रबंध किया है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा शहर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा हो।

यह है प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण है। सुबह ठीक 11 बजकर 5 मिनट पर उनका विशेष विमान देहरादून एयरपोर्ट पर उतरा। वहां से वह भारतीय सैन्य अकादमी पहुंचे और फिर एफआरआइ में होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हुए। दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री वापस जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और शाम को दिल्ली लौट जाएंगे।

एफआरआइ के मैदान में आज सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अनुमान है कि करीब एक लाख लोग परिसर के अंदर व बाहर मौजूद हैं। मंच पर 21 विशिष्ट लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। लोगों में प्रधानमंत्री को देखने और सुनने का जबरदस्त उत्साह है। हर किसी की नजर मंच पर टिकी है, जहां से प्रधानमंत्री जल्द ही संबोधित करने वाले हैं।

जिन परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर 8260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें कई पानी, ऊर्जा, शिक्षा और खेल से जुड़ी योजनाएँ शामिल हैं। लोकार्पण होने वाली प्रमुख परियोजनाएँ, अमृत योजना के तहत देहरादून के 23 जोन में पेयजल आपूर्ति की शुरुआत, पिथौरागढ़ विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, हल्द्वानी स्टेडियम में नई एस्ट्रोटर्फ हाकी ग्राउंड का उद्घाटन.

शिलान्यास होने वाली परियोजनाएँ जमरानी बाँध परियोजना, सौंग बाँध परियोजना, चंपावत में महिला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र, विद्युत सब स्टेशन परियोजना, ये सब योजनाएँ उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे और जल संसाधन विकास को नई गति देंगी।

रजत जयंती पर जारी होगा स्मारक डाक टिकट

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। यह टिकट उत्तराखंड राज्य के विकास, संस्कृति और समर्पण की भावना को समर्पित होगा। यह कदम उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक और यादगार बना देगा।

मुख्यमंत्री धामी ने दी शुभकामनाएँ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राज्य ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सुशासन, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में उत्तराखंड ने नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सान्निध्य राज्य के हर नागरिक के लिए प्रेरणादायक है।

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए देहरादून पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर में कई रूटों को डायवर्ट किया गया है। आयोजन स्थल के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सिर्फ निर्धारित मार्गों का ही प्रयोग करें। एफआरआइ परिसर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ सेना और एनएसजी के जवान भी मुस्तैद हैं। हर प्रवेश द्वार पर जांच व्यवस्था सख्त रखी गई है।

उत्तराखंड की रजत जयंती का खास संदेश

उत्तराखंड राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। तब से अब तक प्रदेश ने पर्यटन, ऊर्जा, पर्यावरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ना केवल उत्सव का हिस्सा है, बल्कि यह राज्य के अगले चरण के विकास की दिशा भी तय करेगा। रजत जयंती उत्सव का उद्देश्य है राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियों को याद करना और आने वाली पीढ़ी को नई प्रेरणा देना। प्रधानमंत्री के भाषण में आत्मनिर्भर उत्तराखंड की झलक और भविष्य की योजनाओं की झांकी देखने को मिलेगी।

उत्तराखंड के विकास की नई उड़ान

पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड ने जिस रफ्तार से विकास किया है, वह उल्लेखनीय है। चारधाम परियोजना, ऑल वेदर रोड, रेल कनेक्टिविटी और बिजली उत्पादन में हो रही बढ़ोतरी राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नई परियोजनाएँ रोजगार, निवेश और पर्यटन के नए रास्ते खोलेंगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध प्रदेश बनाया जाए।

उत्तराखंड की रजत जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह राज्य की मेहनत, संघर्ष और पहचान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दिन देहरादून आना प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है। एफआरआइ का आयोजन इस बात की गवाही देता है कि उत्तराखंड अब केवल प्रकृति और पर्यटन की भूमि नहीं, बल्कि विकास और नेतृत्व की नई मिसाल भी बन रहा है। आज की यह यात्रा आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए प्रेरणादायक अध्याय साबित होगी।