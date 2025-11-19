PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment नयी लिस्ट में इस तरह चेक करें अपना नाम

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment: देश के लाखों किसानों के लिए यह समय उत्साह का है। कारण है, कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आज, 19 नवंबर को 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी है। योजना के संदर्भ में आगे बताया गया है कि इसे 2019 में शुरू किया गया था। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत भरोसेमंद योजना मानी जाती है। क्योंकि, इसके अंतर्गत किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। जिनमें से, 2,000 रुपये की किस्त को हर बार चार महीने बाद जारी कर दिया जाता है। इस बार की 21वीं किस्त में इसी योजना के अंतर्गत मिलने वाले 2,000 रुपये की राशि की जानकारी दी गई है।
PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment, आज, 19 नवंबर, 2025 को किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। किसान ऑफिसियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ‘Know Your Status’ विकल्प के माध्यम से अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करके अपनी किस्त का Status ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
21वीं किस्त की ताज़ा जानकारी
इस बार सरकार की तरफ से 21वीं किस्त की राशि 19 नवंबर को जारी हो चुकी है। पिछले वर्ष 18वीं किस्त अक्टूबर के पहले हफ्ते में जारी हुई थी, जबकि 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को किसानों के खातों में गई थी। उस समय लगभग नौ करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में बीस हजार पांच सौ करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इस बार भी योजना के तहत पात्र किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के ज़रिए पैसा मिला है।
प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु से दोपहर 2 बजे PM Kisan की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) जारी कर दी है। इस बार 9 करोड़ किसानों को फायदा मिला है और पैसे DBT के द्वारा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए है।
भुगतान पाने के लिए जरूरी शर्तें
अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी हो। ई-केवाईसी के बिना आपकी किस्त जारी नहीं की जाएगी। योजना का पैसा तभी आता है जब बैंक खाता आधार से लिंक हो। कई किसानों के भुगतान रोक दिए गए हैं क्योंकि उनके दस्तावेज़ अधूरे पाए गए हैं या बैंक खाता गलत है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर अपनी ई-केवाईसी करा लें। यह प्रक्रिया निःशुल्क और बहुत आसान है। आप इसे pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के ज़रिए भी पूरी कर सकते हैं।
कौन से किसान इस बार लिस्ट से बाहर होंगे?
केंद्र सरकार ने कुछ किसानों को इस बार की योजना से बाहर किया है। जो वेबसाइट पर मौजूद आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्न श्रेणी में आते हैं। ये किसान भुगतान नहीं पाने वाली श्रेणी में आए हैं। जिन किसान भाइयों ने 1 फरवरी 2019 के बाद अपनी जमीन खरीदी है। एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य जिन्होंने आवेदन किया है। ऐसे किसान जिनके दस्तावेज़ अधूरे या गलत पाए गए हैं।
जिनके बैंक खाते आधार या नाम से मैच नहीं हो रहा। वे लाभार्थी जिनकी भौतिक जांच में अनियमितता मिली है। इन मामलों में मंडी परिषद ने योजना के तहत भुगतान रोकने का आदेश दिया है। कारणों का निरूपण किया गया है। लाभकारी योजनाओं के जारी रहने में हो रही दिक्कतों के लिए मंडी परिषद ने ये तथ्य जिम्मेदार ठहराए हैं।
लाभार्थी सूची मे अपना नाम कैसे देखें?
- इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- वेबसाइट खोलें और Farmers Corner पर क्लिक करें।
- अब Beneficiary Status या Beneficiary List विकल्प चुनें।
- अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनें।
- इसके बाद गेट रिपोर्ट का विकल्प चुने और सूची में अपना नाम देखें।
- अगर आपका नाम सूची में है और ई-केवाईसी पूरी है तो तय समय में पैसा आपके खाते में आ जाएगा।
यदि पैसा नहीं आया तो क्या करें?
अगर आपकी किस्त नहीं आई है तो पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांचें। अगर बैंक या खाते का नाम गलत दर्ज है तो इसे तुरंत ठीक कराएं। आप pmkisan.gov.in पर जाकर Know Your Status (KYS) विकल्प भी चुन सकते हैं जिससे पता चलेगा कि आपकी राशि क्यों रोकी गई है। वहां से आप Kisan eMitra चैटबॉट का उपयोग करके भी स्थिति जान सकते हैं। यदि किसी तकनीकी त्रुटि के कारण पैसा नहीं आया है तो अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या बैंक शाखा में संपर्क करें। वहां से आवेदन की स्थिति अपडेट कराई जा सकती है।
कैसे करे e-kyc पूरी?
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- किसान कॉर्नर पर जाएं और ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- सत्यापन के बाद, मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- ओटीपी दर्ज करें और ई-केवाईसी हो जाएगी।
पिछली किस्तों का रिकॉर्ड
अब तक सरकार ने बीस किस्तें भेजी हैं, जिनका लाभ देशभर के नौ करोड़ से अधिक किसानों को मिला है। 19वीं किस्त फरवरी 2022 में भेजी गई थी। औसतन देखा जाए, तो सरकार हर चार से छह महीने में यह किश्त भेजती है। 19 नवंबर को 21वीं किस्त भी मिल चुकी है।अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे यह योजना भी दो-एक बार सीधा मंतव्य पहुंचा देने वाली योजनाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हो। हालांकि, ज़ेहन में यह बात भी रहती है कि सरकारी बैलेंस शीट्स से भी ज्यादा पारदर्शी होना और खरीददारों के लिए बाह्य फिजूलखर्ची से बचते रहना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। इस लिहाज से पीएम-किसान योजना एक अच्छी योजना नजर आती है।
पीएम किसान मोबाइल ऐप की सुविधा
यदि आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इस ऐप से आप लाभार्थी सूची, ई-केवाईसी, भुगतान की तारीख, बैंक स्थिति और फॉर्म की जानकारी सब कुछ पा सकते हैं। ऐप पर उपलब्ध Kisan eMitra चैटबॉट चौबीसों घंटे सुविधा देता है जहां किसान अपनी समस्याएं दर्ज कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना भारत के ग्रामीण ढांचे को मजबूत कर रही है। छह हजार रुपये की यह राशि भले ही छोटी दिखे, लेकिन यह किसानों के भारतीय कृषि में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे खेती के शुरुआती खर्च कम होते हैं और किसान कर्ज लेने से बचते हैं। 2025 में जब खाद और बीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तब यह वित्तीय सहायता किसानों को आर्थिक संतुलन में बनाए रखती है।
Important Links
|Particulars
|Description
|Official Website
|pmkisan.gov.in
|Beneficiary List Link
|click here
|Status Check Link
|click here
FAQ’s on PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आई ?
21वीं किस्त आज, 19 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई है।
मैं अपना नाम नई साहायता सूची में कैसे चेक कर सकता हूँ?
आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Beneficiary List” में जाकर राज्य, जिला, ब्लॉक चुनकर अपनी लिस्ट देख सकते हैं।
e-KYC पूरी नहीं होने पर क्या होगा?
यदि आपका e-KYC पूरा नहीं हुआ है तो आपकी 21वीं किस्त नहीं मिल पाएगी। अतः इसे जल्द पूरा कराना जरूरी है।
अगर मेरी 21वीं किस्त नहीं आई तो मुझे क्या करना चाहिए?
आपको वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट, बैंक विवरण और आधार नंबर की जांच करके सुधार करना चाहिए या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना चाहिए।
पीएम किसान योजना ऑनलाइन भुगतान की स्थिति कैसे चेक करें?
आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर “Know Your Payment Status” सेक्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP से लॉगिन करके भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।