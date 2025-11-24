PM Kisan 21st Installment Released, Check Your Name in the Beneficiary List

PM Kisan 21st Installment

PM Kisan 21st Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) के तहत 21वीं किस्त आज बुधवार, 19 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे ट्रांसफर कर दी गई है। यह किस्त देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे भेज दी गयी है। इस बार किस्त पाने के लिए कुछ जरूरी काम करने जरूरी थे, और समय रहते इन्हें ना करने पर किस्त रुकने का भी खतरा था।

PM Kisan 21वीं किस्त की मुख्य बातें

  • कब आई किस्त? – 19 नवंबर 2025, बुधवार, दोपहर 2 बजे। ​
  • कितनी राशि आएगी? – ₹2,000 प्रत्येक पात्र किसान के खाते में। ​
  • किसकी किस्त रुक सकती है? – जिनका e-KYC पूरा नहीं है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है। ​
  • कितने लोग लाभान्वित होंगे? – 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार। ​
  • अब तक वितरित कुल राशि – ₹3.70 लाख करोड़ से अधिक। ​
PM Kisan 21st Installment ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया

क्र.प्रक्रियाविवरण
1किसान पोर्टल पर लॉगिनpmkisan.gov.in पर जाकर
2e-KYC सत्यापनमोबाइल OTP, फेस, या बायोमेट्रिक से
3बैंक खाता जाँचआधार और Active स्थिति चेक करें
4लाभार्थी सूची में नामअपनी स्थिति ‘बेनिफिशियरी लिस्ट’ में देखें
5अगर नाम ना होदस्तावेज अपलोड या दुरुस्त करवाएं
6संदेश/SMS की सूचनाकिस्त आने के बाद SMS मिलेगा​.

PM Kisan योजना: जरूरी जानकारी

  • योजना का उद्देश्य: किसानों को सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता देना, तीन बराबर किस्तों में।
  • लाभार्थी कौन हैं? – छोटे एवं सीमांत कृषक (लघु किसान) जिनकी जमीन राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो।
  • योजना कब शुरू हुई? – 24 फरवरी 2019 से केंद्र सरकार द्वारा लागू.
  • किस्त किस तरह मिलती है? – सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए.

अब तक कितनी किस्तें भेजी गईं?

किस्त संख्यातारीखकुल राशि (करोड़ ₹)लाभार्थी (करोड़)
20वीं किस्त2 अगस्त 202520,5009.7
21वीं किस्त19 नवम्बर 2025~22,000 (अनुमानित)11.0
आज तक कुल2019-20253,70,000+11.0

PM Kisan योजना के बदलाव और सुधार

  • Aadhaar-बेस्ड ई-केवाईसी: पारदर्शिता एवं लाभ सुनिश्चित करने के लिए।
  • फेस ऑथेंटिकेशन विकल्प: किसान अपने घर बैठे खुद और अन्य किसानों का e-KYC कर सकते हैं.
  • Kisan-eMitra Chatbot: 11 भाषाओं में 24×7 सहायता प्राप्त करें.
  • Farmer Registry: भविष्य में किसानों के लिए योजनाओं का आसान लाभ सुनिश्चित.

PM Kisan 21st Installment Status कैसे चेक करें?

  1. आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाएं।
  2. ‘Farmers Corner’ में ‘Know Your Status’ का चयन करें।
  3. मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
  4. OTP/कैप्चा भरें और ‘सबमिट’ करें।
  5. आपकी किस्त एवं लाभार्थी स्थिति सामने आ जाएगी.

क्यों रुकती है किस्त?

  • गलत बैंक खाता या IFSC कोड
  • e-KYC लंबित या असफल
  • भूमि या रिकॉर्ड में गड़बड़ीभूमि या रिकॉर्ड में गड़बड़ी
  • अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत होना (कुछ विशेष श्रेणियां छोड़कर)
  • आधार-बैंक लिंक समस्या

PM Kisan 21वीं किस्त के लिए जरूरी काम

1. e-KYC करवाएं अनिवार्य

e-KYC करवाना अब हर किसान के लिए जरूरी है। बिना e-KYC के खाते में किस्त आना नामुमकिन है। किसान आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर OTP, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन से e-KYC कर सकते हैं।​

2. बैंक खाता सक्रिय रखें

बैंक खाता जिस नंबर से योजना में जुड़ा है, वह चालू और आधार से लिंक होना चाहिए। बंद या गलत खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे।​

3. भूमि व दस्तावेज अपडेट रखें

भूमि के दस्तावेज या मालिकाना हक आदि ऑनलाइन अपडेट रहना चाहिए ताकि पात्रता बनी रहे। नया रजिस्ट्रेशन या सूचि शामिल करने के लिए पोर्टल का ‘Know Your Status’ फीचर या CSC सेंटर की मदद लें ।

