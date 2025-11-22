PM Awas Yojana Gramin नई सूची जारी, डायरेक्ट चेक करें अपना नाम

PM Awas Yojana Gramin New List 2025: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2025 के तहत पात्र परिवारों के लिए नई लाभार्थी सूची जारी हो गई है। अब जिनका नाम सूची में है, उनके खातों में 1.20 लाख रुपए की राशि भेजी जा रही है। देश के ग्रामीण इलाकों के लाखों परिवारों के लिए खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार ने नया भुगतान जारी कर दिया है। जिन परिवारों का नाम लाभार्थी सूची में आया है, उनके खातों में अब पहली किश्त की रकम भेजी जा रही है।

कई लोग जो पहले इस योजना से वंचित रह गए थे, उन्हें अब फिर से मौका दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से सरकार ने 2025 की शुरुआत में नया ग्रामीण सर्वे शुरू किया था ताकि हर ऐसे परिवार को पक्का घर दिया जा सके। यह सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वचन का हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2027 तक हर ग्रामीण परिवार के पास घर होगा।

PM Awas Yojana Gramin

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की सबसे सफल कल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य है हर गरीब परिवार को पक्का घर मुहैया कराना। 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक करोड़ों परिवारों को अपना घर मिला है। यह योजना दो भागों में बांटी गई है – ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी क्षेत्र के लिए पीएम आवास योजना अर्बन (PMAY-U)। नई ग्रामीण सर्वे प्रक्रिया इन्हीं में से एक भाग है जो ग्रामीण इलाकों के गरीब, कमजोर और बेघर परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि आने वाले दो वर्षों में देश के हर पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का घर मिल जाए। सरकार ने इस दिशा में अब तीन करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस अभियान को ग्रामीण भारत की आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ा गया है क्योंकि एक पक्का घर केवल आश्रय नहीं बल्कि स्थायित्व और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। प्रत्येक लाभार्थी को ₹1.20 लाख मदद राशि, ग्रामीण स्तर पर 100 प्रतिशत पारदर्शी प्रक्रिया, महिला सदस्य के नाम पर घर पंजीकृत करने की प्राथमिकता, शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा सुनिश्चित, रोजगार सृजन का भी अवसर क्योंकि निर्माण कार्य में स्थानीय मज़दूरों की भागीदारी बढ़ती है

PM Awas Yojana Gramin Survey 2025

हालांकि अब तक लाखों लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे भी थे जो किसी कारणवश इस सूची में दर्ज नहीं हो पाए। साल 2025 के इस नए सर्वे का उद्देश्य है कि कोई भी ग्रामीण परिवार बिना घर के न रहे। सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से आदेश जारी करते हुए इस सर्वे को जनवरी 2025 में शुरू किया। फरवरी और अप्रैल के बीच पंचायत स्तरीय टीमें गांव-गांव जाकर वास्तविक आवास स्थिति की जांच कर चुकी हैं।

साल 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए सरकार ने प्रति परिवार ₹1.20 लाख की सहायता निर्धारित की है। इसके साथ ही मजदूरी, शौचालय निर्माण और जलापूर्ति जैसी सुविधाओं के लिए अतिरिक्त फंड भी अलग से मंजूर किया गया है। पहली किश्त ₹40,000 की सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे वे नींव और प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू कर सकें। दूसरी और तीसरी किश्त निर्माण की प्रगति के अनुसार जारी की जाती है, जो कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित की जाती है।

2025 के सर्वे में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि और ज्यादा परिवारों को शामिल किया जा सके। पहले छूटे परिवारों को नई सूची में जोड़ा गया है। जिन परिवारों का विभाजन हुआ है उन्हें भी अलग पंजीकरण मिला है। पुरानी सूची को अपडेट किया गया है ताकि नई पात्रता शर्तें लागू हो सकें। सर्वे में घर की स्थिति की फोटोग्राफी और भू-स्थानांक (Geo-Tagging) भी शामिल किया गया है। इन तकनीकी कदमों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी पात्र परिवार का नाम छूटे नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता मानदंड

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे के अनुसार पात्रता के लिए सरकार ने कुछ बेसिक शर्तें निर्धारित की हैं। आवेदक भारत का नागरिक और ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं होना चाहिए जिसके पास पहले से पक्का घर हो। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। परिवार का एक अलग पहचान पत्र व पारिवारिक आईडी होना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन प्रक्रिया

नए सर्वे के तहत आवेदन केंद्र सरकार की https://pmayg.dord.gov.in/ वेबसाइट या मोबाइल एप ‘Awas Plus’ के माध्यम से किया गया। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई ताकि फर्जीवाड़े की संभावना न रहे। ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिव और ब्लॉक अधिकारी गांवों में जाकर आवेदनों की पुष्टि कर रहे हैं। प्रत्येक लाभार्थी को एक यूनिक सर्वे आईडी मिली है जिसके आधार पर स्थिति की जांच की जा सकती है।

PM आवास योजना लाभार्थी सूची

सरकार ने सर्वे के बाद जो नई लाभार्थी सूची तैयार की है, वह वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। इस सूची में गांववार नाम जोड़े गए हैं ताकि लोग आसानी से अपनी स्थिति की जांच कर सकें। यह सूची pmayg.dord.gov.in पर जाकर देखी जा सकती है। जो लोग इस सूची में शामिल हैं, उन्हें अब जल्द ही आवास निर्माण की राशि मिलने लगेगी।

लाभार्थी सूची कैसे जांचें?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.dord.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर AwaasSoft विकल्प चुनें।

अब H Beneficiary सेक्शन में जाएं। Report पर क्लिक करें।

नई विंडो खुलने पर अपना जिला, ब्लॉक और पंचायत का नाम डालें।

कैप्चा कोड भरें और Submit दबाएं।

दबाएं। इसके बाद आपके सामने पूरी सूची खुल जाएगी जिसमें आप अपना नाम खोज सकते हैं।

भुगतान की स्थिति कैसे देखें?

लाभार्थी यह भी जान सकते हैं कि उनकी राशि किस चरण में है। भुगतान की स्थिति जांचने के लिए इन्हीं चरणों में “PM Awas Yojana Gramin Payment Status” विकल्प पर क्लिक करें। आपको अपनी यूनिक सर्वे आईडी दर्ज करनी होगी। इसके बाद यह जानकारी मिल जाएगी कि आपकी पहली, दूसरी या तीसरी किस्त जारी हुई या नहीं।

क्या करें यदि नाम नहीं आया?

यदि किसी लाभार्थी का नाम सूची में नहीं है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वे अपनी पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक सुधार करा सकते हैं। भविष्य में फेज-2 सूची जारी होने की संभावना है जिसमें बाकी परिवारों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत के उन करोड़ों गरीब परिवारों के लिए आशा की किरण है जो अपने घर का सपना वर्षों से पाल रहे हैं। 2025 के इस नए सर्वे के साथ सरकार ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि कोई भी भारतीय बिना छत के नहीं रहेगा।

अब जिन परिवारों का नाम लाभार्थी सूची में आ गया है, उनके घर निर्माण की दिशा में पहला कदम उठ चुका है। सरकार की यह पहल न केवल ग्रामीण भारत का चेहरा बदलेगी बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगी। अगर आपने भी सर्वे में हिस्सा लिया है तो वेबसाइट पर जाकर अपना नाम जांचें और इस योजना के तहत 1.20 लाख रुपए के अपने अधिकार का लाभ उठाएं। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि हर गरीब की इज्जत और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है।

Important Links

Particulars Description Official Website pmayg.dord.gov.in Apply Online Link click here Status Check Link click here

FAQ’s on PM Awas Yojana Gramin