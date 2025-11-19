Navodaya Vidyalaya Teacher Bharti 2025: नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर, बिना परीक्षा होगा चयन

Navodaya Vidyalaya Teacher Bharti 2025: जवाहर नवोदय विद्यालय बुलंदशहर ने नए सत्र 2025-26 के लिए PGT और TGT शिक्षकों की भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया सरल है, कोई परीक्षा नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक जवाहर नवोदय विद्यालय ने नए सत्र के लिए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। यह मौका खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें चयन के लिए किसी लिखित परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। राज्य के बुलंदशहर जिले के बुलकाना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय ने 2025-26 के शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवारों को बस निर्धारित तिथि पर विद्यालय पहुंचना होगा और इंटरव्यू के माध्यम से चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

जवाहर नवोदय विद्यालय देश के हर जिले में स्थित एक ऐसी शैक्षणिक संस्था है जहां ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। यह विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन संचालित होते हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा, अनुशासन और संस्कार तीनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए यहां शिक्षक के रूप में चयन होना एक सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है।

Navodaya Vidyalaya Teacher Bharti 2025

जानकारी विवरण संस्था जवाहर नवोदय विद्यालय बुलकाना, बुलंदशहर पदों का नाम PGT और TGT शिक्षक चयन प्रक्रिया इंटरव्यू आधारित (कोई परीक्षा नहीं) आवेदन का तरीका सीधे विद्यालय में रिपोर्ट करें नामांकन की तिथि 10 नवंबर 2025 समय सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 तक मासिक मानदेय PGT: ₹35,750, TGT: ₹34,125 अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष वेबसाइट https://navodaya.gov.in

Navodaya Vidyalaya Teacher News: बिना परीक्षा होगा चयन

आज के समय में जहां हर सरकारी और शिक्षण संस्थान में चयन के लिए लंबी परीक्षा प्रक्रिया होती है, वहीं नवोदय विद्यालय ने इस बार उम्मीदवारों को एक बेहद आसान और पारदर्शी तरीका दिया है। किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन केवल इंटरव्यू यानी आमने-सामने बातचीत के आधार पर किया जाएगा। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि इससे शिक्षक चयन की प्रक्रिया अधिक साफ-सुथरी और तेज़ होगी। वहीं अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें किसी परीक्षा या ऑनलाइन फॉर्म भरने की जटिलता से नहीं गुजरना पड़ेगा।

आवेदन प्रक्रिया [Navodaya Teacher Interview Date]

इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं मांगा गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सीधे विद्यालय पहुंचकर नामांकन कराना होगा। नाम दर्ज कराने की तिथि 10 नवंबर तय की गई है। सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक उम्मीदवारों को विद्यालय में उपस्थित होना होगा। पूरा कार्यक्रम जवाहर नवोदय विद्यालय बुलकाना, बुलंदशहर परिसर में आयोजित किया जाएगा। समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि निर्धारित समय के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी उम्मीदवार इस मौके का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे अपने सभी दस्तावेजों के साथ समय से पहले पहुंचें।

किस विषय के लिए है भर्ती?

नवोदय विद्यालय ने इस चयन प्रक्रिया में तीन प्रमुख पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित किया है। यह पद अनुबंध (Contract) के आधार पर भरे जाएंगे यानी चयनित शिक्षकों को संविदा के तहत नियुक्त किया जाएगा। स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) फिजिक्स, प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक (TGT) अंग्रेजी, प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक (TGT) गणित

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग विषयों के अनुसार योग्यता निर्धारित की गई है। PGT (फिजिक्स) के लिए संबंधित विषय में परास्नातक डिग्री (M.Sc या समकक्ष) के साथ बी.एड अनिवार्य है। TGT (अंग्रेजी या गणित) के लिए संबंधित विषय में स्नातक डिग्री (B.A/B.Sc) और बी.एड आवश्यक है। अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव, संचार कौशल और विषय की समझ भी चयन के दौरान देखी जाएगी। आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है। सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू रहेगी।

मानदेय और वेतन विवरण

चयनित उम्मीदवारों को मासिक आधार पर मानदेय (Honorarium) प्रदान किया जाएगा। स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) को हर महीने 35,750 रुपये का भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक (TGT) को हर महीने 34,125 रुपये दिए जाएंगे। मानदेय तय दरों के अनुसार सीधे उम्मीदवार के खाते में जमा किया जाएगा। इन पदों पर कार्य अवधि अनुबंधित होगी, जो आगे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।

चयन के लिए आवश्यक दस्तावेज

इंटरव्यू के दिन अभ्यर्थी को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के मूल और फोटोकॉपी साथ लाने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10वीं से उच्चतम शिक्षा तक), बी.एड डिग्री प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड या पैन कार्ड), पासपोर्ट साइज फोटो, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो), विवरण पत्र (Resume/CV), जो उम्मीदवार बिना पूरे दस्तावेजों के आएंगे उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया

चयन पूरी तरह इंटरव्यू और प्रस्तुति (Demonstration) पर आधारित होगा। इंटरव्यू बोर्ड उम्मीदवारों से उनके विषय से जुड़े सवाल पूछेगा। इसके साथ ही उनकी शिक्षण शैली, बोर्ड पर प्रदर्शन, व्यक्तिगत आत्मविश्वास और बच्चों को समझाने की क्षमता को भी जांचा जाएगा। विद्यालय प्रशासन ने कहा है कि चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा ताकि योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सके।

यह नियुक्ति संविदा (Contractual) आधार पर होगी। जिसका अर्थ है कि यह स्थायी (Permanent) पद नहीं हैं, लेकिन अनुभव प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ बाद में उम्मीदवार स्थायी शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। संविदा अवधि पूरी होने के बाद, विद्यालय के कार्य प्रदर्शन के आधार पर पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है।