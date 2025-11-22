Mukhyamantri Mahila Rojar Yojana 2025 की नई लिस्ट जारी, ऐसे देखें जीविका लिस्ट में अपना नाम

Mukhyamantri Mahila Rojar Yojana 2025: बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के तहत महिलाओं को ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। बिहार की महिलाओं के लिए एक बार फिर से खुशखबरी आई है। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के ज़रिए लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया है। अगर आप भी बिहार की महिला हैं और अपने परिवार की मदद के लिए रोजगार शुरू करना चाहती हैं, तो यह योजना आपके लिए बड़ा मौका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। सरकार ने जीविका सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के खातों में सीधे ₹10000 की राशि भेजना शुरू कर दिया है।
यह योजना बिहार सरकार की एक विशेष पहल है जिसके तहत राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू कर सकें। योजना के पहले चरण में हर पात्र महिला को ₹10000 की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। योजना के अगले चरणों में, यदि महिला अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाती है, तो उसे आगे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इस योजना के तहत अब तक लाखों महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत धनराशि का वितरण चरणबद्ध तरीके से शुरू हो चुका है। जिन महिलाओं के आवेदन स्वीकार हो चुके हैं, उनके खातों में ₹10000 की राशि डीबीटी के माध्यम से जा रही है। अगर आपने इस योजना में आवेदन किया है, तो यह जानना जरूरी है कि आपका नाम जीविका लिस्ट में दर्ज है या नहीं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी पहल
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि यह योजना बिहार की महिलाओं के जीवन में आर्थिक मजबूती लाने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का माध्यम बनेगी। पहले चरण में करीब 75 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से ₹10000 की राशि दी जा चुकी है। इसके बाद दूसरे चरण में 25 लाख नई लाभार्थी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। सरकार अब 21 लाख अतिरिक्त महिलाओं के बैंक अकाउंट में ₹10000 की राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। कुल मिलाकर लगभग 1.21 करोड़ महिलाएं इस योजना की लाभार्थी बन चुकी हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि आगे चलकर योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है और इसे और अधिक महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। आने वाले चरण में जो महिला स्वरोजगार में सफलता दिखाएंगी, उन्हें 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इससे ब्यूटी पार्लर, दुकान, सिलाई-कढ़ाई, डेयरी या अन्य छोटे कारोबार करने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
Mukhyamantri Mahila Rojar Yojana 2025 खास क्यों है?
बिहार सरकार की 100% सरकारी सहायता प्राप्त योजना, प्रत्येक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹10000 की सहायता, भविष्य में ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता की संभावना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को लाभ, डीबीटी प्रणाली के तहत सीधे बैंक खाते में पैसा, महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम, इस योजना ने कई घरों की आर्थिक स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना की वजह से बिहार की महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर अपना छोटा कारोबार शुरू करने लगी हैं।
कई महिलाएं अपने गाँव में ही रोजगार सृजन कर रही हैं, जिससे इलाके की दूसरी महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को अग्रणी भूमिका दे रही है और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। इस योजना का सीधा लाभ राज्य की जीविका सहायता समूह की दीदियों को मिल रहा है। ये समूह बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम करते हैं और हर गाँव में महिलाओं के आत्मनिर्भरता केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। योजना का उद्देश्य है कि हर जीविका समूह से जुड़ी महिला उत्तम रोजगार अवसर पा सके और परिवार की आय बढ़ा सके।
जीविका लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
- सबसे पहले जीविका या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mmry.brlps.in पर जाएं।
- होमपेज पर Member List, Beneficiary List या Check Jeevika Member List पर क्लिक करें।
- अब अपनी जिला, प्रखंड, पंचायत और गाँव का नाम चुनें।
- Search पर क्लिक करें। अब आपके सामने SHG (Self Help Group) या जीविका समूह की सूची खुलेगी।
- अपनी समूह आईडी के जरिए देखें कि आपका नाम सूची में है या नहीं।
- अगर सूची में नाम मिलता है, तो समझ लीजिए कि आपका पैसा आने वाला है या शायद भेजा भी जा चुका है।
योजना के प्रमुख फीचर्स
योजना के लिए आवेदन करने हेतु महिला का जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना जरूरी है। प्रत्येक परिवार की एक महिला को ₹10,000 की पहली किस्त के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है।रोजगार शुरू करने के बाद, महिलाओं को ₹2 लाख तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए सुविधा एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है। लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद लाभार्थी को भुगतान डायरेक्ट बैंक खाते में मिलता है।
योजना का लाभ कैसे मिलता है?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली अपनाई गई है। इसका मतलब है कि सरकार की ओर से स्वीकृति मिलते ही पैसा सीधे महिला लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इससे न तो किसी मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है और न ही पैसा बीच में रोका जा सकता है। यह पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है। योजना का लाभ राज्य के सभी जिलों में समान रूप से दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी पहुंच सबसे ज्यादा रही है। गया, दरभंगा, समस्तीपुर, भोजपुर, मधुबनी, भागलपुर और पटना जैसे जिलों की लाखों महिलाओं ने इसका फायदा उठाया है। इन जिलों में जीविका समूह पहले से सक्रिय हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया तेजी से पूरी हुई।
आवश्यक शर्तें और पात्रता
इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए महिलाओं को निम्न शर्तें पूरी करनी चाहिए। महिला बिहार की स्थायी निवासी हो. महिला जीविका समूह की सक्रिय सदस्य हो, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, आधार लिंक बैंक खाता होना चाहिए. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो. सभी पात्र महिलाओं को अपने आधार, बैंक पासबुक और पहचान पत्र के साथ आवेदन करना होता है।
यहां से लाभार्थी अपना नाम, भुगतान स्थिति और जीविका समूह की सदस्यता जांच सकते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 बिहार की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार की इस पहल से न सिर्फ महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिला है, बल्कि परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। यदि आपने अभी तक यह नहीं जांचा कि आपका नाम जीविका लिस्ट में है या नहीं, तो तुरंत https://mmry.brlps.in पर जाएं और अपनी स्थिति देखें। अगर आपका नाम सूची में है, तो बहुत जल्द ₹10000 की राशि आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। यह योजना महिलाओं को सम्मान, आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में सही मायने में “आत्मनिर्भर बिहार” का रास्ता खोल रही है।
Important Links
|Particulars
|Description
|Official Website
|mmry.brlps.in
|Home Page Link
|click here
|Beneficiary List Link
|click here
FAQ’s on Mukhyamantri Mahila Rojar Yojana 2025
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 में आवेदन कैसे करें?
आवेदन जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या शहरी महिलाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।
जीविका लिस्ट में नाम कब और कैसे देखें?
योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘Member List’ सेक्शन जाकर नाम देख सकते हैं। आमतौर पर राज्य सरकार की वेबसाइट पर लिस्ट अपडेट होती रहती है।
अगर मेरा नाम जीविका लिस्ट में नहीं है तो क्या करें?
ऐसी स्थिति में आवेदन की स्थिति जांचें और अगर आवश्यकता हो तो पुनः आवेदन करें या नजदीकी ग्राम संगठन से संपर्क करें।
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि क्या है?
₹10,000 की पहली किस्त दी जाती है और सफल स्वरोजगार पर ₹2 लाख तक अतिरिक्त सहायता मिलती है।
कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र हैं?
बिहार राज्य में रहने वाली वह महिलाएं जो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हों या शहरी क्षेत्र में इस योजना के लिए आवेदन कर रही हों, पात्र मानी जाती हैं।
भुगतान किस तरह से किया जाता है?
भुगतान डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।