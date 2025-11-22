LIC Jeevan Shiromani Policy 2025: मनी मेकिंग वाली धांसू योजना, शानदार निवेश प्लान जो FD और RD पर भारी

LIC Jeevan Shiromani Policy 2025: एलआईसी जीवन शिरोमणि पॉलिसी एक हाई-वैल्यू सेविंग्स और इंश्योरेंस प्लान है जिसमें ₹1 करोड़ से शुरू होकर गारंटीड रिटर्न मिलता है। जानिए इसकी पूरी जानकारी, लाभ और आवेदन प्रक्रिया। देश की सबसे विश्वसनीय बीमा कंपनी एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम लेकर आई है एक बेहतरीन पॉलिसी जिसका नाम है जीवन शिरोमणि पॉलिसी। इसे लोग सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल कवच कह रहे हैं क्योंकि यह प्लान बीमा, बचत और गारंटीड मनी बैक तीनों सुविधाएं एक साथ देता है। एलआईसी जीवन शिरोमणि एक नॉन-लिंक्ड सेविंग्स प्लान है, मतलब यह पॉलिसी शेयर बाजार की उतार-चढ़ाव से बिल्कुल सुरक्षित रहती है। यह एक हाई-वैल्यू इंश्योरेंस और सेविंग्स प्लान है, जिसमें न्यूनतम सम एश्योर्ड ₹1 करोड़ रखा गया है। यानी इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हाई इनकम के साथ मजबूत सिक्योरिटी और अच्छे रिटर्न चाहते हैं। यदि आप अपनी कमाई को एक ऐसे साधन में लगाना चाहते हैं जो सुरक्षित भी हो और समय के साथ आपको शक्तिशाली रिटर्न भी दे, तो यह पॉलिसी आपके लिए बिल्कुल फिट बैठती है।

LIC Jeevan Shiromani Policy 2025

जीवन शिरोमणि पॉलिसी क्यों है खास?

इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें केवल 4 साल तक ही प्रीमियम भरना होता है लेकिन सुरक्षा का कवच पूरी अवधि तक रहता है। यानी एक बार आपने चार साल तक निवेश कर लिया तो पूरी पॉलिसी अवधि तक आप और आपका परिवार सुरक्षित रहता है। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं न्यूनतम सम एश्योर्ड ₹1 करोड़ से शुरू, केवल चार साल तक प्रीमियम, पॉलिसी अवधि: 14, 16, 18 और 20 वर्ष के विकल्प, मनी बैक सुविधा, टैक्स लाभ, लोन सुविधा, गंभीर बीमारी पर तत्काल सहायता . न सब गुणों के कारण यह पॉलिसी एफडी और आरडी जैसे पारंपरिक निवेश साधनों पर भारी पड़ती है।

एफडी और आरडी से कैसे है बेहतर विकल्प?

जहां एफडी और आरडी में आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है लेकिन ब्याज दरें बहुत सीमित होती हैं, वहीं जीवन शिरोमणि में न केवल आपका पैसा बढ़ता है बल्कि आपको जीवन सुरक्षा भी मिलती है। बैंक स्कीम्स में जोखिम तो नहीं होता पर साथ में इंश्योरेंस कवर भी नहीं मिलता। एलआईसी की इस स्कीम में दोनों सुविधाएं एक साथ हैं जो इसे और भी खास बनाती हैं।

न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा

इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र पॉलिसी की अवधि पर निर्भर करती है। 14 वर्ष की पॉलिसी के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष, 16 वर्ष के लिए 51 वर्ष, 18 वर्ष के लिए 48 वर्ष, 20 वर्ष के लिए 45 वर्ष, यानी आपके पास कई लचीले विकल्प हैं जिनमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनाव कर सकते हैं।

प्रीमियम और भुगतान का तरीका

इस पॉलिसी में आपको हर महीने लगभग 94,000 रुपये जमा करने होते हैं। हालांकि, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर भी जमा कर सकते हैं। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपनी आय का एक हिस्सा सुनियोजित तरीके से सुरक्षित निवेश में लगाना चाहते हैं। एक बार प्रीमियम अवधि पूरी करने के बाद, आपको पूरी पॉलिसी अवधि तक गारंटीड बेनिफिट मिलता है।

मनी बैक बेनिफिट्स

यह पॉलिसी मनी बैक सुविधा के साथ आती है, यानी आपको अलग-अलग समय पर रकम वापस मिलती रहती है। पॉलिसी अवधि के अनुसार मनी बैक स्ट्रक्चर इस प्रकार है। 14 साल की पॉलिसी में 10वें और 12वें वर्ष में 30%–30% राशि. 16 साल की पॉलिसी में 12वें और 14वें वर्ष में 35%–35% राशि. 18 साल की पॉलिसी में 14वें और 16वें वर्ष में 40%–40% राशि. 20 साल की पॉलिसी में 16वें और 18वें वर्ष में 45%–45% राशि. अवधि पूरी होने पर बाकी रकम और बोनस एक साथ दिया जाता है। यानी इस स्कीम में निवेश, सुरक्षा और रिटर्न सभी का समावेश है।

लोन सुविधा और डेथ बेनिफिट

अगर आपने इस पॉलिसी में कम से कम एक साल का प्रीमियम भर दिया है तो आप इसके खिलाफ लोन भी ले सकते हैं। यह लोन आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के आधार पर दिया जाता है और ब्याज दर एलआईसी नियमों के तहत समय-समय पर तय की जाती है। अगर पॉलिसीधारक को किसी गंभीर बीमारी का पता चलता है तो उसे तुरंत सम एश्योर्ड का 10% हिस्सा एकमुश्त दिया जाता है।गर दुर्भाग्यवश पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड राशि और बोनस का पूरा भुगतान किया जाता है।

टैक्स लाभ भी मिलेगा

इस पॉलिसी के अंतर्गत आप इनकम टैक्स से भी राहत पा सकते हैं। धारा 80C के तहत प्रीमियम पर टैक्स छूट और धारा 10(10D) के तहत मैच्योरिटी राशि पर टैक्स छूट मिलती है। यानी आपकी कमाई सुरक्षित भी है और टैक्स के बोझ से राहत भी। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 20 वर्ष की पॉलिसी ली और ₹1 करोड़ का सम एश्योर्ड चुना। वह चार साल तक प्रीमियम भरता है और फिर पॉलिसी अवधि तक पूरा कवर पाता है। 16वें और 18वें वर्ष में उसे 45-45 प्रतिशत मनी बैक मिलेगा और पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर शेष राशि व बोनस एकमुश्त। इस तरह उसे सुरक्षा के साथ-साथ शानदार रिटर्न भी मिलता है।

यह पॉलिसी किन लोगों के लिए है?

जो भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश चाहते हैं. जिनकी इनकम स्थिर है और वे दीर्घकालिक योजना चाहते हैं. जो टैक्स बचत और इंश्योरेंस दोनों का लाभ चाहते हैं. जो एफडी और आरडी जैसे कम रिटर्न वाले विकल्पों से बेहतर स्कीम ढूंढ रहे हैं. यानी यह पॉलिसी उन सभी के लिए सही है जो लंबे समय तक निश्चिंत रहकर निवेश करना चाहते हैं।

ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप इस योजना में शामिल होना चाहते हैं तो आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट https://licindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

या फिर किसी नजदीकी एलआईसी शाखा या एजेंट के माध्यम से भी योजना की पूरी जानकारी लेकर पॉलिसी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपनी उम्र, सम एश्योर्ड और पॉलिसी अवधि भरनी होगी और फॉर्म सबमिट करना होगा।

एलआईसी क्यों है भरोसेमंद नाम?

एलआईसी दशकों से भारतीय परिवारों का भरोसा हासिल कर चुकी है। इसकी योजनाएं सिर्फ बीमा नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा का मजबूत जाल हैं। हर साल लाखों लोग एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं क्योंकि यहां जोखिम बहुत कम और भरोसा बहुत ज्यादा है। जीवन शिरोमणि पॉलिसी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोगों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता दोनों का आश्वासन देती है।

जीवन शिरोमणि पॉलिसी के मुख्य फायदे

मात्र चार साल में प्रीमियम पूरा।

₹1 करोड़ से शुरू होने वाली पॉलिसी।

मनी बैक के साथ नियमित इनकम।

पूरी पॉलिसी अवधि तक लाइफ कवर

टैक्स छूट के फायदे।

गंभीर बीमारी पर सहायता।

लोन सुविधा उपलब्ध।

जीवन शिरोमणि से कैसे बदल सकता है आपका भविष्य?

यह पॉलिसी केवल एक इंश्योरेंस प्लान नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल विजन है। यह व्यक्ति और उसके परिवार को दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता देता है। जब आपके पास ऐसी पॉलिसी होती है जो बाजार की गिरावट से न डरे और गारंटीड पैसा दे, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए जीवन शिरोमणि पॉलिसी उन सभी लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो अपने परिवार के भविष्य को लेकर गंभीर हैं।

एलआईसी जीवन शिरोमणि पॉलिसी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सुरक्षित निवेश, गारंटीड रिटर्न और जीवन कवरेज एक साथ चाहते हैं। यह योजना जोखिम रहित है और एफडी या आरडी की तुलना में कहीं ज्यादा लाभ देती है।इसमें न केवल आपकी कमाई सुरक्षित रहती है बल्कि समय-समय पर मिलने वाले मनी बैक से आपको तरलता (liquidity) भी मिलती रहती है। अगर आप अपने परिवार के लिए एक भरोसेमंद योजना चाहते हैं तो यह पॉलिसी आपके लिए बिल्कुल सही फैसला साबित हो सकती है। टेंशन को कहें गुडबाय और अपनाएं एलआईसी जीवन शिरोमणि पॉलिसी जो आज के साथ कल को भी सुरक्षित बनाती है।

