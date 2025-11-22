सीएम ने निभाया वादा, खाते में इस दिन आएंगे 1500 रुपए, नोट करें डेट

Ladli Behna Yojana 1500 rs Payment Status: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना में एक प्रमुख बदलाव आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल में ये बातें कहीं। बहनों के खाते में 1500 की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। मप्र की लाड़ली बहना योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। 12 नवंबर से ये राशि खातों में आनी शुरू हो जाएगी। ये भी बताना जरूरी है आखिर महिला कल्याण की ये योजना है क्या, जानिए पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री 12 नवंबर 2025 को नर्मदापुरम के बाबई में लाभार्थियों के खाता में धनराशि भेजने का कार्यक्रम रखेंगे। यह योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लागू की गई है। इसकी घोषणा 8 मार्च 2023 को महिला दिवस के अवसर पर की गई थी।
योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाली अनुदान की धनराशि में वृद्धि कर दी गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को आजीविका मुहैया कराना है। योजना की पात्रता की शर्तें सरल और स्पष्ट हैं जिन्हें समझना आसान है। इसके मुताबिक जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है, वे आवेदन कर सकती हैं।
Ladli Behna Yojana – खाते में इस दिन आएंगे 1500 रुपए
महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि नवंबर महीने से सभी पंजीकृत लाड़ली बहनों के खातों में बढ़ी हुई राशि आएगी। उन्होंने बताया कि अब तक सरकार ने इस योजना के तहत 29 किस्तों में कुल 45 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि का वितरण किया है। यह पहली बार है जब इस योजना के तहत भुगतान में वृद्धि की गई है। इससे सरकार की गंभीरता और महिला कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता झलकती है।
सरकार का कहना है कि यह योजना आर्थिक सहयोग के साथ-साथ सामाजिक सम्मान की दिशा में भी एक प्रयास है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह योजना राज्य की हर बहन के जीवन में आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक बनेगी। दिवाली के समय उन्होंने इस राशि को बढ़ाने का वादा किया था, और अब वह उसे निभाने जा रहे हैं। इस बार की राशि को भाई दूज के उपहार के रूप में जोड़ा जा रहा है ताकि महिलाएं अपने जीवन में आर्थिक रूप से और मजबूत बन सकें।
इस दिन होगा लाड़ली बहना योजना कार्यक्रम का आयोजन
सीएम मोहन यादव 12 नवंबर को नर्मदापुरम जिले के बाबई में एक विशाल राज्य स्तरीय कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम से वे ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों की लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा लाभार्थी महिलाओं को आमंत्रण भेजा गया है ताकि वे इस ऐतिहासिक दिन की साक्षी बन सकें।
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत के बाद से यह पहली बार है जब राशि की दर में संशोधन हुआ है। पहले ₹1000 और फिर ₹1250 हर महीने मिलने के बाद अब यह बढ़ोतरी महिलाओं के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। यह भी ऐतिहासिक है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार संभालने के केवल कुछ महीनों के अंदर ही महिलाओं को आर्थिक प्रोत्साहन देने का सीधा कदम उठाया है। अक्टूबर 2025 तक सरकार ने 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में 45 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। 29वीं किस्त हाल ही में आई थी जिसमें कुल ₹1541 करोड़ की राशि महिलाओं के खातों में जमा की गई। अब 30वीं किस्त 12 नवंबर को बढ़ी हुई राशि के साथ भेजी जाएगी।
होंगे ₹250 अतिरिक्त जमा
पिछले महीने मुख्यमंत्री ने दिवाली पर महिलाओं को 250 रुपए अतिरिक्त बोनस देने का ऐलान किया था। हालांकि, वह राशि भाई दूज के दिन जारी नहीं हो पाई थी, पर सरकार ने वादा किया था कि नवंबर माह से ₹1500 के हिसाब से भुगतान होगा। अब सरकार ने अपने घोषणा पत्र और वादा दोनों को पूरा करने का संकेत दे दिया है। यह कदम दिखाता है कि सरकार जनता की अपेक्षाओं के प्रति सजग है।
लाड़ली बहना योजना राज्य की उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो घर की आर्थिक स्थिति संभालती हैं लेकिन उन्हें नियमित आय का कोई स्रोत नहीं होता। इस योजना से न केवल उन्हें हर माह की स्थिर आय मिलती है बल्कि वे अपने खर्चों में स्वतंत्रता भी महसूस करती हैं। ₹1500 प्रति माह सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि राशि के उपयोग में किसी प्रकार का अवरोध न हो।
कब और कैसे बढ़ेगी राशि?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि यह राशि फिलहाल ₹1500 होगी लेकिन इसे धीरे-धीरे ₹3000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें समाज की रीढ़ हैं। हम उनको हर संभव सहयोग देंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बनें। राज्य सरकार का बजट भी इसके अनुसार तैयार किया जा रहा है और संबंधित विभागों को आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस योजना के लिए नए पंजीकरण अगस्त 2023 से बंद हैं। हालांकि, जो महिलाएं पहले से पंजीकृत हैं उन्हें यह राशि मिलती रहेगी। योजना की शुरुआत मार्च 2023 में हुई थी और पंजीकरण की प्रक्रिया में भारी संख्या में महिलाएं जुड़ीं। सरकार भविष्य में नए आवेदन की संभावना पर विचार कर रही है ताकि अगले वित्तीय वर्ष में और पात्र महिलाएं इससे लाभान्वित हो सकें।
ऐसे चेक करे लाभार्थी सूचि मे अपना नाम
- सबसे पहले लाडली बहना योजना की ऑफिसियल वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं।
- उसके बाद होमपेज पर “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके बाद अपना आवेदन क्रमांक या समग्र सदस्य संख्या दर्ज करें।
- कैप्चा कोड सही दर्ज करें और “OTP भेजें” बटन पर क्लिक करें।
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डाले।
- “खोजें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपने लाभार्थी सूचि की स्थिति स्क्रीन पर शो देगी।
लाभार्थियों के खाते में आएंगे 1500 रुपए
लाड़ली बहना योजना फिलहाल 1.26 करोड़ महिलाओं को कवर करती है। इनमें से बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की है जिनके पास नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है। यह योजना न केवल आर्थिक सहयोग बांटती है बल्कि महिलाओं के जीवन में आत्म-सम्मान और अधिकार का भाव भी जगाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे इस योजना में रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को भी जोड़ा जाएगा ताकि यह मात्र आर्थिक सहायता नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की आधारशिला बन सके। इसमें स्व-सहायता समूहों और अन्य योजनाओं के साथ जुड़ाव की भी तैयारी है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर योग्य महिला को आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक सम्मान भी मिल सके।
इस योजना ने न केवल महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाया है बल्कि राज्य में महिला सम्मान की भावना को भी मजबूती दी है। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना ने लाखों महिलाओं के जीवन में नई रोशनी ला दी है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले से यह योजना और अधिक प्रभावी होती नजर आ रही है। 12 नवंबर को जब लाभार्थियों के खाते में 1500 रुपए पहुंचेंगे, तो यह केवल एक लेन-देन नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की नई शुरुआत होगी। यह योजना मध्य प्रदेश की पहचान बन चुकी है। सरकार ने अगर इसी तरह क्रमिक रूप से इसे आगे बढ़ाया तो आने वाले सालों में यह पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है।
Important Links
|Particulars
|Description
|Official Website
|cmladlibahna.mp.gov.in
|Home Page Link
|click here
|Beneficiary Status Link
|click here
FAQ’s on Ladli Behna Yojana 1500 rs Payment Status
लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है?
अब प्रत्येक लाभार्थी को ₹1500 प्रति माह मिलेंगे।
यह राशि कब से मिलनी शुरू होगी?
नवंबर 2025 से सीधे बैंक खातों में राशि ट्रांसफर होगी।
योजना के लाभार्थी कौन हैं?
21 से 60 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं।
क्या यह राशि बढ़ाई भी जाएगी?
हां, लक्ष्य है कि 2028 तक इसे ₹3000 प्रति माह किया जाए।
योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
महिलाओं को आर्थिक सहारा देना और उनका सामाजिक सशक्तिकरण।