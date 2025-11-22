Kanya Vivah Sahayata Yojana: सरकार का बेटियों को तोहफा! शादी पर मिलेगा 1 लाख रुपये, यहां पाएं लाभ

Kanya Vivah Sahayata Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक परिवारों की बेटियों की शादी के लिए नई योजना शुरू की है। अब पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को शादी पर एक लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। आवेदन ऑनलाइन होगा, बस 20 रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। हर माता-पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी सम्मानजनक ढंग से हो, लेकिन आर्थिक तंगी अक्सर इस सपने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाखों मेहनती श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए अब सरकार एक लाख रुपये तक की सहायता राशि देगी। इस निर्णय से श्रमिक परिवारों को राहत मिलेगी और गरीब परिवारों की बेटियां भी सम्मान के साथ विवाह कर सकेंगी।

सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना और उनकी बेटियों की शादी की चिंता को कम करना है। श्रमिक पूरे साल मेहनत करते हैं, इमारतें बनाते हैं, सड़कों को आकार देते हैं, लेकिन जब उनकी बेटियों की शादी का समय आता है तो कई बार पैसों की कमी आड़े आती है। अब इस योजना से उन्हें न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा बल्कि समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह पहल श्रमिक वर्ग के परिवारों के लिए आशीर्वाद के समान है।

Kanya Vivah Sahayata Yojana

शादी पर मिलेगा 1 लाख रुपये

योगी आदित्यनाथ की यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार चाहती है कि श्रमिक परिवार समाज में सम्मान के साथ जीवन जिएं। शादी जैसी सामाजिक ज़िम्मेदारियों में मदद देकर सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बेटी सिर्फ गरीबी के कारण अपना जीवनसाथी चुनने में पीछे न रह जाए। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) के तहत यह योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत सहायता राशि को तीन हिस्सों में बांटा गया है।

सामान्य विवाह के लिए 65,000 रुपये।

अंतर्जातीय विवाह के लिए 75,000 रुपये।

सामूहिक विवाह के लिए 85,000 रुपये।

इसके अलावा, शादी के आयोजन के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इस तरह कुल सहायता राशि एक लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। पहले यह राशि केवल 51,000 रुपये थी, जिसे अब काफी बढ़ाकर दिया गया है। सरकार ने बताया है कि अंतर्जातीय और सामूहिक विवाह पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि इसलिए तय की गई है ताकि समाज में सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़े।

इस योजना से जहां गरीब परिवारों की मदद होगी, वहीं समाज में समानता और एकता का संदेश भी जाएगा। योगी सरकार का मानना है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन केवल आर्थिक सशक्तिकरण से ही संभव है और यही वजह है कि राज्य में इस तरह की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में इस समय 1.88 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। ये श्रमिक शहरों और गांवों में निर्माण कार्यों से लेकर सड़कों और भवनों के निर्माण तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऐसे में सरकार का मानना है कि इन श्रमिकों की बेटियों को आर्थिक सहायता देना समाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से एक आवश्यक कदम है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले परिवार उन लोगों में से हैं जो हर दिन ईंट-गारे के बीच मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन बनाने की कोशिश करते हैं।

आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

सबसे पहले shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

Apply Online for Marriage Assistance Scheme विकल्प पर क्लिक करें।

विकल्प पर क्लिक करें। आवश्यक जानकारी भरें जैसे श्रमिक का नाम, पंजीकरण नंबर, बेटी का नाम और उम्र। शादी की तिथि, स्थान और विवाह प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) अपलोड करें।

आधार कार्ड, बैंक पासबुक और कार्य पंजीकरण प्रमाण अपलोड करें ।

। आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या (Application ID) मिलेगी। इस आईडी को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें ताकि स्थिति जांच सकें।

आवेदन करते समय ध्यान रखें

आवेदनकर्ता राज्य का पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विवाह का प्रमाण पत्र या शादी की फोटो होना जरूरी है। आधार लिंक बैंक खाता ही मान्य होगा। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही और पूरी होनी चाहिए। किसी भी गलत जानकारी की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। राज्य सरकार ने योजना के प्रचार के लिए हर जिले में श्रमिक विभाग और पंचायत स्तर पर विशेष अभियान शुरू किया है। स्थानीय अधिकारी गृह निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों और गांवों में जाकर श्रमिकों को योजना की जानकारी दे रहे हैं। सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र श्रमिक इस योजना से वंचित न रहे।

आवश्यक दस्तावेज

पासपोर्ट साइज फोटो।

आवेदक का आधार कार्ड।

बेटी का जन्म प्रमाण पत्र।

कन्या और दूल्हे की आयु प्रमाणित दस्तावेज।

विवाह का पंजीकरण प्रमाणपत्र।

परिवार की आय प्रमाण पत्र।

बैंक पासबुक की कॉपी।

राशन कार्ड।

पंजीकरण शुल्क

सरकार ने इस योजना में श्रमिकों पर कोई बड़ा आर्थिक बोझ नहीं डाला है। पंजीकृत श्रमिकों को केवल 20 रुपये पंजीकरण शुल्क और 20 रुपये वार्षिक अंशदान देना होगा। इतनी छोटी राशि में उन्हें न केवल शादी सहायता बल्कि श्रमिक बोर्ड की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। इस सुविधा का विस्तार महिलाओं, मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों सभी को किया गया है। सभी योग्य आवेदनों के सत्यापन के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जाएगी ताकि इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका न हो। श्रमिक परिवार किसी भी समस्या या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-123 पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी श्रमिक परिवार को मदद प्राप्त करने के लिए किसी बीच वाले व्यक्ति को रुपये देने की जरूरत नहीं है।

योजना का उद्देश्य

कन्या विवाह सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग के उन परिवारों की मदद करना है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों का विवाह करने में सक्षम नहीं होते। इस योजना के तहत सरकार बेटियों के विवाह पर एक निश्चित राशि आर्थिक सहायता के रूप में देती है, ताकि कोई भी बेटी विवाह के समय आर्थिक बाधाओं से न जूझे।

अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा

पंजीकरण के बाद श्रमिक परिवारों को केवल विवाह योजना ही नहीं, बल्कि बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। इनमें शामिल हैं:

श्रमिक बच्चों की शिक्षा सहायता।

दुर्घटना बीमा और चिकित्सा सुविधा।

प्रसूति लाभ योजना।

आश्रित परिवार सहायता।

वृद्धावस्था पेंशन योजना।

इस तरह यह योजना केवल शादी तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण परिवार के भविष्य को संवारने में मदद करेगी। पहले श्रमिक परिवारों को शादी के समय मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि 51,000 रुपये थी, जो बहुत से मामलों में शादी के खर्च पूरे करने के लिए अपर्याप्त साबित होती थी। लेकिन अब इसे काफी बढ़ाकर 65,000 से 1,00,000 रुपये तक कर देने से श्रमिकों की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। सरकार का कहना है कि यह बदलाव वास्तविक जरूरत को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि किसी बेटी की शादी पैसों के कारण बाधित न हो। इस योजना के आने से न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिली है, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच का माहौल बना है। जहां पहले गरीब श्रमिक अपनी बेटियों की शादी के बोझ से परेशान रहते थे, अब वही परिवार अपने बच्चों की शादी खुशी से कर रहे हैं। सामूहिक विवाह जैसे आयोजन बढ़े हैं और सामाजिक एकता का उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। इससे समाज में यह संदेश जा रहा है कि सरकार हर वर्ग की बेटियों के साथ खड़ी है।

Important Links

Particulars Description Official Website shadianudan.upsdc.gov.in Apply Online Link click here Status Check Link click here

