DDA का दूसरा चरण शुरू, यहां से जानें कीमत और बुकिंग प्रक्रिया

November 22, 2025

DDA Jan Sadharan Awas Yojana Phase 2

DDA Jan Sadharan Awas Yojana Phase 2: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने जन साधारण आवास योजना 2025 का दूसरा चरण शुरू किया है। इस बार पहली बार LIG कैटेगरी को भी शामिल किया गया है। राजधानी दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने अपनी बहुप्रतीक्षित जन साधारण आवास योजना 2025 का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा कर दी है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से दिल्ली में खुद का घर लेने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऊंची कीमतों के कारण कदम पीछे खींच लेते थे। पहले चरण की भारी सफलता के बाद अब डीडीए ने जनता की मांग को देखते हुए नया फेज शुरू किया है। इस बार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि योजना में अब लो-इनकम ग्रुप यानी LIG कैटेगरी को भी शामिल किया गया है।

11 सितंबर 2025 को शुरू हुआ योजना का पहला चरण रिकॉर्ड समय में सफल रहा। डीडीए ने उस दिन 1,167 ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरी के फ्लैट्स बिक्री के लिए लॉन्च किए थे, जो सिर्फ 11 दिनों में ही पूरे के पूरे बुक हो गए। लोगों ने योजना में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि 22 सितंबर तक सभी फ्लैट्स बिक चुके थे। इसके बाद डीडीए ने पाया कि कई लो-इनकम ग्रुप वाले खरीदार भी आवेदन करना चाहते थे। इसी कारण 23 अक्टूबर 2025 को नए सर्कुलर के तहत योजना के दूसरे चरण का ऐलान किया गया।

DDA का दूसरा चरण शुरू

इस बार DDA ने कुल 1,537 नए फ्लैट्स को योजना में जोड़ा है। इनमें से अधिकांश फ्लैट्स नरेला, रामगढ़ कॉलोनी और सिरासपुर जैसे क्षेत्रों में बनाए गए हैं। EWS और LIG दोनों कैटेगरी के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं ताकि जरूरत और बजट के अनुसार लोग अपना घर चुन सकें। प्राधिकरण ने बताया कि इस बार लोगों को पहले से बेहतर सुविधाएं, लोकेशन और छूट मिलेगी।

कब और कैसे करें बुकिंग?

बुकिंग प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। शाम 12 बजे के बाद से सभी आवेदक DDA की आधिकारिक वेबसाइट https://eservices.dda.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बुकिंग का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। कोई ऑफलाइन आवेदन या फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा। जो लोग पहले चरण में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नए आवेदकों को 2,500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी।

आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी, आय प्रमाण पत्र (Income Certificate), पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण, पते का प्रमाण पत्र, सभी दस्तावेज स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे।

फ्लैट की कीमत और बुकिंग राशि

DDA ने फ्लैट कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग बुकिंग राशि तय की है। EWS फ्लैट्स की बुकिंग के लिए ₹50,000 जमा करने होंगे। LIG यानी लो-इनकम ग्रुप फ्लैट्स की बुकिंग के लिए ₹1,00,000 जमा करने होंगे। ये राशि पूरी तरह से सुरक्षित होगी। यदि किसी कारणवश आपको फ्लैट नहीं मिलता है, तो पूरी रकम वापस कर दी जाएगी।

कहां मिलेंगे फ्लैट

डीडीए ने बताया है कि जन साधारण आवास योजना 2025 के तहत फ्लैट्स दिल्ली के कई इलाकों में उपलब्ध हैं। इनमें मुख्य रूप से नरेला, सिरासपुर और रामगढ़ कॉलोनी शामिल हैं। नरेला के EWS फ्लैट्स पर इस बार 15 प्रतिशत तक की कीमत में छूट दी गई है। वहीं रामगढ़ कॉलोनी के LIG फ्लैट्स पर भी 15 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। ये फ्लैट्स आधुनिक डिज़ाइन और बुनियादी सुविधाओं से लैस हैं जैसे पार्किंग, पानी की सुविधा, बिजली, और सुरक्षा व्यवस्था।

कितनी है कीमत

प्रत्येक फ्लैट की कीमत स्थान और आकार के अनुसार तय की गई है। EWS कैटेगरी के फ्लैट्स लगभग ₹10 लाख से ₹13 लाख के बीच हैं। जबकि LIG कैटेगरी के फ्लैट्स की कीमत ₹17 लाख से ₹22 लाख तक होगी। नरेला और रामगढ़ की प्रोजेक्ट साइट्स पर यह कीमतें लागू होंगी। साथ ही आवेदक चाहे तो साइट विजिट करके फ्लैट्स का निरीक्षण कर सकते हैं ताकि उन्हें वास्तव में अपने घर का अंदाजा मिल सके।

निरीक्षण की सुविधा भी

जो लोग बुकिंग से पहले फ्लैट्स को देखना चाहते हैं, उनके लिए DDA ने साइट पर अधिकारियों की टीम तैनात की है। इनकी जानकारी और कांटैक्ट नंबर DDA के सर्कुलर और वेबसाइट पर दिए गए हैं। इच्छुक लोग अपने अनुसार उपलब्ध दिन और समय स्लॉट में जाकर स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।

एक ही परिवार के एक सदस्य को फ्लैट अलॉट किया जाएगा। आवेदन के बाद ही फ्लैट का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। सभी लेनदेन DDA की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन होंगे। बुकिंग राशि रिफंडेबल है। महिलाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ आरक्षित कोटा होगा।

फ्लैट की सुविधाएं

DDA के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स दिल्ली में बनाए जाने वाले अन्य निजी प्रोजेक्ट्स की तरह ही हैं। हर फ्लैट में आधुनिक टॉयलेट, टाइल्ड दीवारें, मजबूत छतें, बिजली फिटिंग, और वेंटिलेशन की सुविधा मौजूद है। हर सोसाइटी में पार्किंग एरिया, लिफ्ट, और बच्चों के खेल के लिए जगह रखी गई है।

दिल्ली जैसे बड़े शहर में घर खरीदना हर मिडिल और लो-इनकम ग्रुप परिवार के लिए सपना होता है। मकानों की बढ़ती कीमतों के बीच DDA की यह योजना उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है जो सीमित आय में अपना घर चाहते हैं। सरकार ने इस बार योजना को “जन साधारण” नाम दिया है ताकि संदेश साफ रहे कि यह आम नागरिकों के लिए है।

पहले चरण के अनुभव से DDA को यह स्पष्ट हो गया है कि सस्ते और सरकारी फ्लैट्स की मांग दिल्ली में बहुत अधिक है।
सूत्रों के अनुसार, सिर्फ पहले चरण में ही वेबसाइट पर एक लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। दूसरे चरण में भी यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि इस बार LIG कैटेगरी को जोड़ने से दायरा बढ़ गया है।

DDA ने बताया है कि जो लोग एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, वे बैंकों के माध्यम से लोन सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए प्रमुख बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से समझौता किया गया है। इन बैंकों की शाखाएं आवेदनकर्ताओं को तुरंत होम लोन के लिए सहायता देंगी।

शर्तें और पात्रता

डीडीए की हाउसिंग स्कीम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास दिल्ली में पहले से कोई फ्लैट या घर नहीं है। आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। एक परिवार में पति, पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे। यदि किसी के पास पहले से DDA हाउसिंग यूनिट या जमीन है, तो वह आवेदन नहीं कर सकेगा।

आवंटन प्रक्रिया

DDA ने स्पष्ट किया है कि आवंटन का तरीका पूरी तरह से पारदर्शी होगा। सभी आवेदन बंद होने के बाद फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद लॉटरी सिस्टम से फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में पूरी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी को कोई पक्षपात नजर न आए।

भुगतान प्रक्रिया

फ्लैट्स के अलॉटमेंट के बाद आवेदक को निर्धारित अवधि में बुकिंग राशि का शेष हिस्सा जमा कराना होगा। इसके बाद पजेशन लेटर यानी कब्जा पत्र दिया जाएगा। DDA की कोशिश है कि बुकिंग से कब्जा तक की प्रक्रिया 90 दिनों में पूरी हो जाए।

विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली का हाउसिंग मार्केट लगातार महंगा होता जा रहा है। लेकिन डीडीए की इस योजना ने उन लोगों के लिए राहत दी है जिनकी मासिक आय 20 हजार से 40 हजार के बीच है। इस योजना से हजारों परिवारों को शहर में अपनी स्थायी पहचान बनाने का मौका मिलेगा।

DDA ने अपने पोर्टल पर 24 घंटे सहायता प्रणाली शुरू की है। कोई भी आवेदक लॉगिन से संबंधित या बुकिंग की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। ग्राहक सहायता ईमेल और चैट विकल्प के माध्यम से भी सक्रिय रहेगी ताकि किसी को परेशानी न हो।

योजना में महिलाओं के लिए आरक्षण

डीडीए की नीति के अनुसार, हर आवंटन सूची में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रहेगी। महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे भी घर की स्वामिनी बन सकें। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से सशक्त करना है। डीडीए की जन साधारण आवास योजना 2025 केवल ईंट और दीवारों की पहल नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए आशा की नई शुरुआत है। पहले चरण की शानदार सफलता के बाद अब दूसरा फेज मौका लेकर आया है उन परिवारों के लिए जो सीमित आय में भी खुद का घर चाहते हैं।

सस्ती कीमत, पारदर्शी प्रक्रिया और सीधी बुकिंग सुविधा के साथ DDA ने एक बार फिर से विश्वास बनाया है कि दिल्ली में हर वर्ग का व्यक्ति भी घर का मालिक बन सकता है। अब देखना यह है कि 7 नवंबर से शुरू हुई यह योजना कितनी तेजी से जनता के सपनों को हकीकत में बदल पाती है। अगर आप भी दिल्ली में अपना घर खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें। DDA की वेबसाइट पर लॉगइन करें, आवेदन करें, और अपने घर के सपने को हकीकत में बदलें क्योंकि यह शायद वह योजना है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे।

