8th Pay Commission 2025: ताज़ा अपडेट (नवम्बर 2025) – जांचे फिटमेंट फैक्टर, वेतन कैलकुलेटर

Schemes Alerts

November 22, 2025

8th Pay Commission 2025

8th Pay Commission 2025: हर दशक में भारतीय कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार से खुशखबरी की एक सुखद घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं। यह खुशखबरी तब आती है जब केंद्रीय सरकार एक नए वेतन आयोग का गठन करती है। 2025 में 8वां वेतन आयोग आने वाला है, और इसकी दिशा-निर्देशिका पहले से तैयार हो चुकी है। इस आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों समेत लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की संरचना की समीक्षा करना होगा और एक नया, विसंगति-मुक्त वेतन गणित बनाना होगा।

यह गणित महंगाई, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, वैकल्पिक सरकारी योजनाओं और आम सरकारी कामकाजी जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सरकार के लिए क्रय शक्ति में वृद्धि एक सकारात्मक कदम मानी जाती है, जो मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है।

8th Pay Commission 2025
8th Pay Commission 2025

8th Pay Commission 2025 Latest Update (नवम्बर 2025)

हाल ही में, 81 878 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतनवृद्धि दी गई है, जो सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर तय की गई थी। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब जारी होगी, इस अनिश्चितता को मद्देनज़र रखते हुए, केंद्र ने अब तक सातवें आयोग द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार ही वेतनभत्ते बढ़ाए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि 8वें वेतन आयोग की योजना में, सातवें आयोग की योजना से किस प्रकार के अंतर किए गए हैं; इस विषय पर एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट तैयार हो चुकी है।

8वें वेतन आयोग से मिलने वाले लाभ क्या होंगे?

महिला कर्मियों को मिलने वाले बच्चों की शिक्षा भत्ते में वृद्धि तथा दूरदराज में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं के लाभ पर भी गहन चर्चा चल रही है। आठवें वेतन आयोग से उम्मीद है कि वह सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की सिफ़ारिश करेगा। इस दिशा में, नेशनल काउंसिल फॉर प्राइस एंड इनकम (एनसीपीआई) के विस्तृत चार्ट को आधार बनाकर आयोग अपनी सिफ़ारिशों को आकार दे रहा है। ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें एक विस्तृत चार्ट तैयार किया जाएगा। इस चार्ट में महंगाई, महंगाई भत्ता, विभिन्न सरकारी सेवाओं की कीमतें, पेंशन आदि सभी बिंदु दर्शाए जाएंगे। इन आँकड़ों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में किस अनुपात में वृद्धि की जानी चाहिए।

फिटमेंट फैक्टर की भूमिका

कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इज़ाफ़ा करने का सबसे निर्णायक तत्व फिटमेंट फ़ैक्टर है। नई वेतनमान में कर्मचारियों को सम्मिलित करने का मुख्य कारण भी इसी फ़ैक्टर पर निर्भर करता है। जब भी वेतन आयोग की रिपोर्ट आती है, हम देख पाते हैं कि फिटमेंट फ़ैक्टर के आधार पर बेसिक वेतन में कितनी वृद्धि होती है। वेतन में वृद्धि हुई है, और इसे स्पष्ट करने हेतु एक ठोस उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 है; फिटमेंट फैक्टर 1.83 लागू करने पर यह लगभग ₹32,940 तक बढ़ जाता है, जबकि 2.46 के फैक्टर से राशि ₹44,280 तक पहुँच सकती है। दूसरी ओर, यदि मूल वेतन ₹50,000 है, तो बढ़ी हुई सीमा ₹91,500 से लेकर ₹1.23 लाख तक विस्तारित हो जाती है।

सीएम ने निभाया वादा, खाते में इस दिन आएंगे 1500 रुपए, नोट करें डेट

OnePlus OxygenOS 16 Rollout Date, Check full list of eligible devices and features

वेतन संरचना में संभावित बदलाव

8वें वेतन आयोग का प्रमुख लक्ष्य बेसिक पे और विभिन्न भत्तों के बीच संतुलन स्थापित कर, कर्मचारियों की कुल आय को न्यायसंगत बनाना है। आयोग के नियम के अनुसार, बेसिक पे मौजूदा वेतन पर फिटमेंट फैक्टर लागू करके निर्धारित किया जाएगा। महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) सभी को नई बेसिक पे के आधार पर पुनर्गणित किया जाएगा। अंततः, बेसिक पे और इन सब भत्तों को जोड़कर ही कर्मचारी की कुल सैलरी तय होगी।

महंगाई भत्ते में बड़ा बदलाव

वर्तमान में जो वेतन है, उसके आधार पर एक फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा। उसके ऊपर जो भत्ते हैं, वे महंगाई भत्ते के रूप में मौजूदा परिस्थिति के अनुसार संभावित रूप से बातचीत करके निकाले जाएंगे। और इसी आधार पर जो ग्रॉस सैलरी है, उसके ताने-बाने को सदृश करने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को अभी 55 फीसदी तक महंगाई भत्ता मिल रहा है। लेकिन जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो यह महंगाई भत्ता पुनः शून्य से शुरू किया जाएगा। इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते की रकम सैलरी में शामिल नहीं होगी। सैलरी बढ़ेगा तो महंगाई भत्ते में कमी के कारण पहले कुछ नई सैलरी कम ही लगेगी। जब महंगाई भत्ता दोबारा बढ़ना शुरू करेगा, तो आने वाले दिनों में हर महीने की सैलरी का जैसे जादू सा दिखाई देना शुरू होगा। ठीक ऐसा ही हाल के 8वें वेतन आयोग में भी देखने को मिल रहा है।

8वें वेतन आयोग का वेतन कैलकुलेटर

सरकार और विभिन्न संस्थानों ने इसके लिए ऑनलाइन वेतन कैलकुलेटर जारी करने की योजना बनाई है। इसमें कर्मचारी अपनी वर्तमान सैलरी, डीए, एचआरए और अन्य भत्तों की जानकारी डालकर अनुमानित नई सैलरी निकाल सकेंगे। इससे यह पता चलेगा कि नए आयोग के लागू होने पर उनकी आय कितनी बढ़ सकती है।

विभिन्न स्तरों पर संभावित नया वेतन

पे मैट्रिक्स लेवलवर्तमान बेसिक वेतननया वेतन (1.83 फैक्टर)नया वेतन (2.46 फैक्टर)
लेवल 1180003294044280
लेवल 2199003641748974
लेवल 3217003971153466
लेवल 4255004666562850
लेवल 5292005341671923
लेवल 6354006487287084
लेवल 74490082207110554
लेवल 84760087168117177
लेवल 95310097059130386
लेवल 1056100102423137826
लेवल 1167700123381166452
लेवल 1278800144144193728
लेवल 13123100225473302226
लेवल 14144200263886354172
लेवल 15182200333426448713
लेवल 16205400375882505584
लेवल 17225000411750553500
लेवल 18250000457500615000

यह तालिका अनुमानित परिवर्तन दिखाती है, वास्तविक आंकड़े सरकार की अंतिम अधिसूचना के बाद ही तय होंगे। जी हां, पेंशन में भी समान अनुपात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। नया फिटमेंट फैक्टर पेंशन की गणना में भी लागू किया जाएगा। इससे रिटायर हो चुके कर्मचारियों की आय भी बढ़ेगी और उनकी लागत समायोजन में राहत मिलेगी।

सरकार ने जारी की नई पेंशन नीति-बुजुर्ग पेंशनरों को मिलेगा अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन/करुणा भत्ता

Bharatiya Bhasha Pustak Scheme 2025 will provide digital textbooks and study materials in various Indian languages

अलग-अलग आयोगों की समयरेखा

वेतन आयोगघोषणा की तारीखनोटिफिकेशन / ToR जारीदेरी का अंतर
चौथा26 जुलाई 19831 सितंबर 1983लगभग 1 महीना
पाँचवां1 सितंबर 19939 अप्रैल 1994करीब 7 महीने
छठा20 जुलाई 20065 अक्टूबर 2006ढाई महीने
सातवां25 सितंबर 201328 फरवरी 2014पांच महीने
आठवां16 जनवरी 2025अधिसूचना प्रतीक्षितलगभग 200 दिन से अधिक

यह दर्शाता है कि हर आयोग के गठन और उसके आदेश जारी होने में कुछ माह का समय लगता है।

कर्मचारियों की उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 2025 उनकी पुरानी मांगों को ध्यान में रखेगा। खासकर वे कर्मचारी जो निचले वेतन स्तरों पर हैं, उनके लिए यह आयोग एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। सरकार से यह भी अपेक्षा है कि इस बार सीनियरिटी बेनिफिट और महंगाई के अनुपात में भत्तों को पहले से अधिक पारदर्शिता के साथ जोड़ा जाए। साथ ही, नए वेतन मैट्रिक्स में आसान गणना प्रणाली दी जाए ताकि हर कर्मचारी अपने वेतन की समझ खुद रख सके।

सरकार की तैयारी

सरकार ने यह संकेत दिया है कि 8वां वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ोतरी का काम नहीं करेगा, बल्कि सरकारी वेतन ढांचे में सुधार लाने का काम करेगा। ई.के. भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवा को और ज्यादा आकर्षक बनाना और मुख्य रूप से, सरकारी नौकरियों की ओर उस युवा प्रतिभा को लाना है, जो आजकल प्राइवेट और इंटरनेशनल सेक्टर में जा रही है। सरकार की यह पहल न केवल नौकरीपेशा वर्ग के लिए राहतभरी खबर है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। इससे न केवल जीवन के अलग-अलग स्तर पर सुधार होगा, बल्कि इससे सीधे तौर पर हमें मिलने वाली सुविधाओं में भी सुधार होगा। सुस्त अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है।

Leave a Comment

Schemes ALERTS is a dedicated news websitE. It provides the latest updates about the GOVT SCHEMES, covering exams, admissions, results, campus news, events, and placements.

Have something important to tell the world? Send your news tips, stories, or photos to contactMKT@GMAIL.COM. Our editors will review your submission and may reach out for more details.

© 2025 SCHEMESALERTS

PRIVACY POLICY DISCLAIMER